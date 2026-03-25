صناعة النواب تثمن مخرجات اجتماع رئيس الجمهورية مع الحكومة بشأن دعم القطاع الصناعي

أشاد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوجهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الحكومة، مؤكداً أن هذه التوجيهات تأتي في وقت استثنائي يتطلب تضافر كافة الجهود لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستعمل فوراً، ومن خلال دورها الدستوري، على مراقبة تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، والتأكد من قيام الحكومة بتذليل العقبات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، وضمان وصول مستلزمات الإنتاج للمصانع دون إبطاء.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التركيز على استقرار سلاسل الإمداد وتأمين المواد الخام؛ هو الضمان الوحيد لخفض فاتورة الاستيراد وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية. واللجنة بصدد مراجعة عدد من التشريعات التي تدعم "تفضيل المنتج المحلي" في كافة المشتريات الحكومية.

وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي، أن الشراكة مع القطاع الخاص قاطرة التنمية، وستعمل اللجنة على تفعيل أدواتها لضمان وجود بيئة استثمارية تنافسية تمنح المستثمر المحلي والأجنبي الثقة الكاملة في ضخ استثمارات جديدة، خاصة في الصناعات التحويلية وذات القيمة المضافة العالية.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع ملف حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية غير العادلة على رأس أولوياتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان نمو الاقتصاد المصري في بيئة تجارية منضبطة.

ختاماً، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، أن البرلمان ممثلاً في لجنة الصناعة، لن يدخر جهداً في توفير الغطاء التشريعي اللازم لدعم خطط الدولة الطموحة، مشدداً على أن "توفير الاحتياجات الأساسية للمصانع" ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو قضية أمن قومي لضمان استمرارية الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب.