ناميبيا تستثمر 24 مليون دولار لتسريع الشمول الرقمي

أ ش أ

يعد توفير اتصال واسع النطاق بالإنترنت إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي الجاري في العديد من الدول الأفريقية، بما فيها ناميبيا. 

ومع ذلك، ووفقا للاتحاد الدولي للاتصالات، كان ما يقرب من 35% من سكان ناميبيا يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت في عام 2024.

وذكر موقع “360 أفريك” الإخباري، اليوم الخميس، بأن شركة الاتصالات الحكومية “تيليكوم ناميبيا” حصلت على تمويل بقيمة 405 ملايين دولار ناميبي (23,9 مليون دولار أمريكي) من أحد البنوك المحلية لتحديث وتوسيع بنيتها التحتية في جميع أنحاء البلاد. 

وتتماشى هذه المبادرة مع طموح الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الاتصالات على الصعيد الوطني.

ويعد هذا التمويل في الواقع قرضا اجتماعيا، كما كشف بنك راند ميرشانت ناميبيا، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الناميبية.

وأوضح البنك، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذا التمويل، الذي يمتد لسبع سنوات، سيدعم استراتيجية التحول الخمسية لشركة الاتصالات الناميبية، والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى النطاق العريض وتعزيز قدرة شبكة الهاتف المحمول على مستوى البلاد.

ووفقا لرابطة شركات الاتصالات الناميبية صرح المدير العام لشركة الاتصالات الناميبية، ستانلي شانابيندا، بأن هذا الاستثمار يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، ويهدف إلى ضمان حصول المواطنين على خدمات رقمية موثوقة وبأسعار معقولة في مجالات الاتصالات والتعليم والصحة والتجارة.

وأضاف، بحسب الرابطة: "يتمثل الهدف الرئيسي لشركة الاتصالات في ضمان تمكن كل مواطن من الوصول إلى خدمات الترفيه والاتصالات والمعلومات والتعليم والتجارة والصحة عبر الإنترنت واستخدامها، من خلال اتصال سريع وموثوق وبأسعار معقولة بالإنترنت والصوت والبيانات".

وتأتي هذه المبادرة بعد نحو شهرين من إعلان هيئة تنظيم الاتصالات عن الإغلاق التدريجي لشبكات الجيل الثاني والثالث اعتبارا من هذا العام. 

ويتعين على شركات الاتصالات التركيز على شبكات الجيل الرابع والخامس، التي تعتبر أكثر كفاءة، لتلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي السرعة في ظل تسارع التحول الرقمي. 

على سبيل المثال، تستهدف الحكومة سرعة إنترنت لا تقل عن 25 ميجابت في الثانية بحلول أكتوبر 2026، مقارنة بـ 2 ميجابت في الثانية بحلول سبتمبر 2025.

كما ذكرت تقنية الأقمار الصناعية كوسيلة لتسريع تغطية الشبكة في البلاد.

وتغطي شبكتا الجيل الثاني والثالث، اللتان أصبحتا الآن قديمتين، 100% و95% من السكان على التوالي، وفقا لمؤشر اتصال الهاتف المحمول لعام 2025.

وتبلغ تغطية شبكة الجيل الرابع 86.5%. 

ووفقا لهيئة تنظيم الاتصالات في ناميبيا، لم يكن 360 ألف ناميبي، أي ما يقارب 12% من السكان، مشمولين بشبكة الجيل الرابع في فبراير 2024.

ويقدر البنك الدولي عدد السكان بنحو 3.03 مليون نسمة.

أما فيما يتعلق بالاستخدام، فيقدر الاتحاد الدولي للاتصالات نسبة انتشار الهواتف المحمولة بنحو 79.7% من السكان في عام 2024، مقارنة بنسبة 64.9% للإنترنت. 

وفقا للبيانات التي استشهدت بها شركة ستارلينك، مزود خدمة الإنترنت الذي يسعى لدخول سوق الاتصالات الناميبية، لا يزال أكثر من مليون ناميبي غير متصلين بالإنترنت، خاصة في المناطق الريفية.

