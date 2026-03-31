إبراهيم ضيف نائبًا لرئيس حزب إرادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا

أصدر تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، قرارًا بتعيين إبراهيم أحمد عبدالله عبدالحميد إبراهيم ضيف، وشهرته “إبراهيم ضيف”، نائبًا لرئيس الحزب وعضوًا بالهيئة العليا، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

ويأتي القرار في إطار توجه الحزب لدعم كوادره القيادية وتعزيز دوره التنظيمي والسياسي، من خلال الدفع بشخصيات تمتلك خبرات متنوعة في العمل العام والمجتمعي.

ويُعد إبراهيم ضيف من الكوادر السياسية الشابة، حيث سبق له شغل منصب أمين تنظيم حزب المصريين الأحرار بمحافظة الدقهلية، وعضوية الهيئة العليا، كما يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا في إدارة الأعمال وتنظيم المبادرات التنموية وتطوير الكوادر الشبابية.

ويشغل “ضيف” عددًا من المناصب القيادية، من بينها الرئيس التنفيذي السابق لإحدى الشركات العالمية في قطاع الرخام والجرانيت، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إلى جانب كونه المؤسس والأمين العام للمجلس العربي للكوادر الشبابية.

كما أطلق سلسلة من المبادرات المجتمعية تحت اسم “ضيف”، والتي شملت مجالات خيرية وطبية وتدريبية ورياضية، وأسهمت في خدمة آلاف المواطنين بمحافظة الدقهلية على مدار سنوات.

وحصل على لقب “الشخصية الشبابية الأكثر تأثيرًا في محافظة الدقهلية” لعدة أعوام متتالية (2023، 2024، 2025)، إلى جانب حصوله على درع التميز من مجلس سفراء السلام والتنمية المستدامة.

ويحمل إبراهيم ضيف بكالوريوس التجارة من جامعة المنصورة (2007)، وهو باحث ماجستير في إدارة الأعمال، فضلًا عن حصوله على عدد من الدبلومات المتقدمة في إدارة الأعمال من مؤسسات محلية ودولية.

وأكد الحزب أن هذا القرار يأتي في إطار استمراره في دعم الكفاءات الشابة، وتعزيز العمل الحزبي بما يخدم أهدافه ورؤيته في بناء كوادر سياسية مؤهلة تسهم في خدمة المجتمع.