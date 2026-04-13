جراهام يدعو لحظر كامل لتخصيب اليورانيوم في أي اتفاق مع إيران

قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام إن أي اتفاق مع إيران يجب ألا يتضمن السماح بتخصيب اليورانيوم ولو بشكل مؤقت، معتبرا أن ذلك يمثل خطأً استراتيجيًا كبيرًا، ومؤكدًا أن الموقف الصحيح هو “لا تخصيب على الإطلاق”.



وأضاف أن أي تساهل في هذا الملف قد يفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بانتشار السلاح النووي، مشددًا على ضرورة التعامل مع الملف النووي الإيراني بأقصى درجات الحزم.



وفي هذا السياق، أعرب عن تقديره لحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء الصراع مع إيران بالطرق السلمية وعبر المسار الدبلوماسي، لكنه رأى في الوقت نفسه أن القبول بوقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم بدلًا من حظره بشكل كامل يُعد خطوة غير صائبة.



وأوضح أن السماح بأي مستوى من التخصيب قد يفتح الباب أمام تطوير أسلحة نووية، رغم أن العديد من الدول تمتلك برامج نووية سلمية دون الحاجة إلى التخصيب.



واختتم بالتأكيد على أن منع التخصيب بالكامل يظل الضمان الأساسي لمنع امتلاك إيران لسلاح نووي، معتبرًا أن طهران تسعى في النهاية إلى امتلاك قنبلة نووية، وهو ما يستوجب موقفًا حاسمًا: «لا تخصيب يعني لا تخصيب».