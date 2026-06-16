من أجل رغيف خبز مطابق للمواصفات.. 24 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بقرى شبرا النملة ومنيل الهوشات بمركز طنطا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التموينية بمركز طنطا عن تحرير 6 محاضر متنوعة، تضمنت محضرين لنقص وزن الرغيف بمقدار 12 جرامًا، ومحضرًا لنقص وزن 9 جرامات، ومحضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضرًا لعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، بالإضافة إلى محضر لنقص وزن 15 جرامًا وآخر لنقص وزن 12 جرامًا بمخابز قرية منيل الهوشات.

حملات تموينية

وفي السياق ذاته، قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمرور على المخابز المستهدفة بقرى شبرا النملة ومنيل الهوشات، وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بالمناطق المستهدفة إلى 12 محضرًا.

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بمركز ومدينة قطور أسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية، منها 4 محاضر نقص وزن ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بينما أسفرت الحملات بمركز السنطة عن تحرير 7 محاضر شملت 6 مخالفات نقص وزن ومخالفة لعدم وجود لوحة بيانات.

ردع مخالفين

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات التموينية والرقابية الأخيرة 24 محضرًا، فيما شدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات المفاجئة على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن تقديم خبز مطابق للمواصفات وحماية حقوق المواطنين.