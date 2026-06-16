قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الخضروات والفاكهة بالجملة اليوم الثلاثاء
الخارجية الفرنسية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ثقة في قدرته على صياغة حلول لأزمات الشرق الأوسط
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية ببدء العام الهجري الجديد
في ختام تحدي القراءة العربي.. وكيل الأزهر: الرهان على جيل يقرأ رابح ولا يخيب
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير خارجية إيران: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم يوم الجمعة وإنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق
أول يوليو.. تقديم خدمات السجل التجاري عبر 4700 منفذ بريدي للمواطنين
القاتل الصامت.. تحذيرات من صيف أكثر قسوة| ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من أجل رغيف خبز مطابق للمواصفات.. 24 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بقرى شبرا النملة ومنيل الهوشات بمركز طنطا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التموينية بمركز طنطا عن تحرير 6 محاضر متنوعة، تضمنت محضرين لنقص وزن الرغيف بمقدار 12 جرامًا، ومحضرًا لنقص وزن 9 جرامات، ومحضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضرًا لعدم وجود ميزان صالح للاستخدام، بالإضافة إلى محضر لنقص وزن 15 جرامًا وآخر لنقص وزن 12 جرامًا بمخابز قرية منيل الهوشات.

حملات تموينية 

وفي السياق ذاته، قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمرور على المخابز المستهدفة بقرى شبرا النملة ومنيل الهوشات، وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بالمناطق المستهدفة إلى 12 محضرًا.

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بمركز ومدينة قطور أسفرت عن تحرير 5 محاضر تموينية، منها 4 محاضر نقص وزن ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بينما أسفرت الحملات بمركز السنطة عن تحرير 7 محاضر شملت 6 مخالفات نقص وزن ومخالفة لعدم وجود لوحة بيانات.

ردع مخالفين 

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات التموينية والرقابية الأخيرة 24 محضرًا، فيما شدد محافظ الغربية على استمرار تكثيف الحملات المفاجئة على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن تقديم خبز مطابق للمواصفات وحماية حقوق المواطنين.

اخبار محافظة الغربية حملات مخابز تموينية ردع مخالفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

سعادة السفير أحمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية

سفير الإمارات بالقاهرة: الأزهر منارة العلم والاعتدال وشريك في صناعة أجيال المستقبل

الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

الخالدي: مشاركة 2.9 مليون طالب ازهري في "تحدي القراءة العربي" إنجاز غير مسبوق

سعادة السفير أحمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة

سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الثقافي بين الإمارات ومصر ركيزة أساسية لبناء أجيال المعرفة

بالصور

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد