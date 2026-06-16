روديجر بعد التجديد مع ريال مدريد: مهمتي لم تنتهِ.. والتحديات تمنحني القوة

علق الألماني أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، على قرار النادي الملكي بتجديد عقده حتى صيف عام 2027، مؤكدًا تمسكه بمواصلة رحلته داخل "سانتياجو برنابيو" رغم الصعوبات التي مر بها خلال الفترة الأخيرة.

ونشر روديجر رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قال فيها: "لم تنتهِ مهمتي هنا بعد.. إن تجديد مسيرتي مع ريال مدريد لحظة أفتخر بها كثيرًا، لكنها قبل كل شيء التزام مني بقلب الأمور مع زملائي في الفريق".

روديجر: الانتكاسات زادتني إصرارًا

وأشار المدافع الألماني إلى أن الفريق يمر بمرحلة تحتاج إلى مزيد من العمل والتكاتف، موضحًا: "نمر بمرحلة صعبة تتطلب الكثير. لقد اختبرت الانتكاسات قوتنا، لكن هذا بالضبط المكان الذي أريد أن أكون فيه".

وأضاف: "قد يكون بعض الأشخاص قد استبعدوني بعد الإصابات التي تعرضت لها، لكن ذلك منحني دافعًا أكبر، لذلك أشكر كل من شكك في قدرتي على العودة".

رسالة تحدٍ لجماهير ريال مدريد

وأكد روديجر أن شخصيته تعتمد على مواجهة التحديات، قائلاً: "كل من يعرفني يدرك أنني أحب التحديات وأزدهر في مواجهتها. ورغم أن الموسم الماضي لم يكن سهلًا، فإن إيماني لا يزال راسخًا".

واختتم رسالته بالتأكيد على وحدة الفريق ورغبته في تجاوز المرحلة الحالية، قائلاً: "نحن معًا، نقاتل معًا، وسنتجاوز هذه المرحلة معًا.. الآن أكثر من أي وقت مضى. هلا مدريد!".

مورينيو وراء قرار التجديد

وكان ريال مدريد قد أعلن رسميًا تمديد عقد روديجر حتى صيف 2027، رغم اقتراب نهاية عقده السابق في 30 يونيو الجاري.

وفي الوقت ذاته، تتواصل تحركات النادي الملكي لتدعيم الخط الخلفي، حيث تشير تقارير عديدة إلى حسم التعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، فيما يبحث النادي عن إضافة دفاعية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما أكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، لعب دورًا مؤثرًا في قرار الإبقاء على روديجر وتجديد عقده مع الفريق.