روديجر يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027.. والنادي يحسم الجدل رسميًا

أعلن المدافع الألماني أنطونيو روديجر استمراره مع ريال مدريد، بعدما وقع على عقود تمديد تعاقده مع النادي الملكي حتى عام 2027، في خطوة تؤكد تمسك إدارة النادي بخدمات أحد أبرز عناصر الخط الخلفي خلال السنوات الأخيرة.





وتداولت صفحات رياضية صورة لروديجر أثناء توقيع العقود داخل مقر النادي، مرتديًا قميص ريال مدريد، في مشهد أنهى التكهنات حول مستقبله مع الفريق، وأكد استمرار المدافع الألماني ضمن مشروع النادي خلال المواسم المقبلة.





ويُعد روديجر من الركائز الأساسية في تشكيل ريال مدريد، حيث قدم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى الفريق، وأسهم في تحقيق العديد من النجاحات المحلية والقارية، ما دفع إدارة النادي إلى تأمين استمراره بعقد جديد يمتد حتى صيف 2027



