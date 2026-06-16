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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روديجر يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027.. والنادي يحسم الجدل رسميًا

أنطونيو روديجر
أنطونيو روديجر
يمنى عبد الظاهر

أعلن المدافع الألماني أنطونيو روديجر استمراره مع ريال مدريد، بعدما وقع على عقود تمديد تعاقده مع النادي الملكي حتى عام 2027، في خطوة تؤكد تمسك إدارة النادي بخدمات أحد أبرز عناصر الخط الخلفي خلال السنوات الأخيرة.


وتداولت صفحات رياضية صورة لروديجر أثناء توقيع العقود داخل مقر النادي، مرتديًا قميص ريال مدريد، في مشهد أنهى التكهنات حول مستقبله مع الفريق، وأكد استمرار المدافع الألماني ضمن مشروع النادي خلال المواسم المقبلة.


 

ويُعد روديجر من الركائز الأساسية في تشكيل ريال مدريد، حيث قدم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى الفريق، وأسهم في تحقيق العديد من النجاحات المحلية والقارية، ما دفع إدارة النادي إلى تأمين استمراره بعقد جديد يمتد حتى صيف 2027


 

المدافع الألماني أنطونيو روديجر ريال مدريد إدارة النادي أنطونيو روديجر النادي الملكي

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