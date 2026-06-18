إدراج 29 جامعة مصرية في نتائج التصنيف للعام (2026/2027)

▪︎ زيادة في عدد الجامعات المصرية بالتصنيف من 16جامعة في نسخة (2021/2022) إلى 29 جامعة في نسخة (2026/2027)

▪︎ 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 300 جامعة عالميًا

▪︎ 9 جامعات ضمن أفضل 500 جامعة

▪︎ 23 جامعة مصرية ضمن أفضل ألف جامعة عالميًا بالتصنيف لهذا العام

▪︎ وزير التعليم العالي يهنئ الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف ويؤكد استمرار الجهود للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية

أعلن تصنيف "U.S. News "، نتائجه لأفضل الجامعات للعام 2026 /2027، حيث حققت الجامعات المصرية تقدمًا نوعيًا على مستوى عدد الجامعات المصنفة، وترتيبها العالمي، ومستوى الأداء البحثي، وذلك بإدراج 29 جامعة مصرية في نتائج التصنيف لهذا العام.

وتأتي هذه النتائج في ضوء متابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لملف التصنيفات الدولية، الذي يهدف للارتقاء بالترتيب العالمي للجامعات المصرية، ودعم الجامعات على مستوى البحث العلمي، وبناء القدرات، وزيادة التعاون الدولي، بما يسهم في تعزيز المكانة العالمية لمؤسسات التعليم العالي في التصنيفات الدولية المرموقة.

وتظهر نتائج التصنيف لهذا العام توسعًا واضحًا ومستدامًا في نتائج الجامعات المصرية، حيث حققت تقدمًا متواصلًا خلال الفترة من العام (2021/2022 إلى نتائج العام 2027/2026)، وانتقلت من مجرد التواجد المؤسسي إلى حضور أوسع وأكثر تنافسية، كما بات التواجد المصري داخل التصنيف يضم جامعات تمثل مختلف روافد منظومة التعليم العالي، فضلًا عن تحسن ترتيب عدد من الجامعات المصرية داخل التصنيف بتحقيقها مراكز متقدمة مقارنة بالأعوام الماضية.

وشهد عدد الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف زيادة من 16 جامعة في نسخة التصنيف للعام 2021/2022، ليصل إلى 29 جامعة في أحدث نتائج التصنيف للعام 2026/2027.

كما تتواجد 4 جامعات مصرية ضمن (أفضل 300 جامعة عالميًا) بالتصنيف، و9 جامعات ضمن (أفضل 500 جامعة عالميًا)، و23 جامعة ضمن (أفضل 1000 جامعة عالميًا)، وتكتسب هذه الزيادة أهمية إستراتيجية نظرًا لأن قائمة (أفضل 1000 جامعة) تُستخدم غالبًا كمعيار عملي للظهور المؤسسي العالمي، ما يعني أن التقدم المصري بات يحقق تنافسًا دوليًا مرئيًا، كما تعكس هذه النتائج التطور الذي حققته الجامعات المصرية من حيث التحسن الملموس في جودة الأداء البحثي والتعليمي للمؤسسات الأكاديمية المصرية، وتحسين الأبحاث عالية الاستشهاد، والتعاون الدولي، والسمعة البحثية للمؤسسة.

وأشار التقرير إلى أن جامعة القاهرة حافظت على صدارتها محليًا، وجاءت في المركز 221 عالميًا، كما تواجدت جامعة المنصورة في الترتيب 267 عالميًا، وجامعة الأزهر 279 عالميًا، وجامعة عين شمس 290 عالميًا، وبهذا تتواجد 4 جامعات أفضل 300 جامعة.

ويليها جامعتي الإسكندرية والزقازيق في الترتيب 304، وجامعة أسيوط 405 عالميًا، وجامعة طنطا 428 عالميًا، وجامعة كفر الشيخ 460 عالميًا، وبهذا تتواجد 9 جامعات أفضل 500 جامعة.

ويليها: جامعة بنها 620 عالميًا، وجامعة المنوفية 648 عالميًا، وجامعة بني سويف 651 عالميًا، وجامعة قناة السويس 682 عالميًا، وجامعة المنيا 747 عالميًا، وجامعة بورسعيد 821 عالميًا، وجامعة الفيوم 831 عالميًا، وجامعة سوهاج 864 عالميًا، وجامعة قنا 888 عالميًا، وجامعة المستقبل 932 عالميًا، وجامعة العاصمة 949 عالميًا، وكل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة السويس في الترتيب 967 عالميًا، وجامعة أسوان 996 عالميًا.

وبهذا تتواجد 23 جامعة ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا بالتصنيف.

كما أوردت نتائج التصنيف الجامعة البريطانية في مصر 1105 عالميًا، وجامعة دمنهور 1210 عالميًا، وجامعة دمياط 1254 عالميًا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 1359 عالميًا، وجامعة مدينة السادات 1365 عالميًا، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 1490 عالميًا.

كما أورد التصنيف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ضمن قائمة الجامعات المصرية لإظهارها تميزًا في تخصص الهندسة.

وقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة للجامعات المصرية المدرجة في التصنيف هذا العام، معرباً عن فخره بالتقدم النوعي الذي أحرزته المؤسسات الأكاديمية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الحضور الواسع للجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يعزز نجاحها في بناء شراكات دولية وتنافسية مرئية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تضع ملف "الدبلوماسية التعليمية" وتعزيز أبعاد التعاون الدولي على رأس أولوياتها، الأمر الذي يسهم في تدويل التعليم العالي المصري، والارتقاء بجودة مخرجاته لتبلغ مستويات التنافسية العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستمرة في دعم الجامعات المصرية في سعيها نحو التميز الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أن التقدم الذي حققته الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعات في تطوير منظومة البحث العلمي، وزيادة التعاون مع الباحثين من مختلف دول العالم، والاهتمام بجودة الأبحاث المشتركة التي تحظى بمعدلات مرتفعة من الاستشهادات العلمية، بما يعزز فرص نشرها في الدوريات العلمية ذات التأثير المرتفع.

وأشار المتحدث الرسمي إلى الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لدعم النشر الدولي، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وتعتمد منهجية تصنيف U.S. News بشكل أساسي على البحث العلمي؛ حيث تمنح الوزن الأكبر لتأثير البحث العلمي بنسبة 50%، تليها السمعة البحثية بنسبة 25%، ثم الإنتاجية البحثية بنسبة 15%، وأخيرًا الآفاق الدولية بنسبة 10%.

كما تجدر الإشارة إلى أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصناع القرار، من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًا، فضلًا عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.