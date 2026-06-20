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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

138 ألف طالب وطالبة من الوافدين ينتمون إلى 120 جنسية يدرسون في مصر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

شهد ملف الطلاب الوافدين خلال العام المالي 2025/2026 جهودًا مكثفة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية التعليم العالي، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تعظيم دور التعليم باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة المصرية.

تحت مظلة مبادرة "ادرس في مصر".. التوسع في الترويج الدولي وتعزيز القوة الناعمة المصرية من خلال التعليم

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف توفير تجربة تعليمية متكاملة للوافدين تتوافق مع المعايير الدولية، موضحًا أن خطة التطوير تشمل بناء العلامة التجارية الوطنية للتعليم العالي المصري من خلال خطط التسويق، وتوظيف الدبلوماسية العلمية، والاستفادة من النماذج الدولية الناجحة.

وخلال العام المالي، واصل قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين الترويج للتعليم المصري في الأسواق الدولية المستهدفة، من خلال المشاركة في المعارض التعليمية الدولية، وتنظيم الفعاليات التعريفية.

وشهد هذا العام مشاركة الجناح المصري في المعرض الدولي للتعليم بمدينة باكو بأذربيجان، بما أسهم في فتح أسواق تعليمية جديدة.

ومواصلة تطوير منصة "ادرس في مصر" باعتبارها البوابة الرقمية الرئيسية لتقديم الخدمات الخاصة بالطلاب الوافدين، بما يحقق المزيد من الكفاءة وسرعة الاستجابة لاحتياجات الدارسين، ودعم الدبلوماسية التعليمية وتعزيز التعاون الدولي، من خلال دور المجلس الأكاديمي المصري والمكاتب الثقافية المصرية بالخارج.

كما قدم المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عددًا من البرامج والأنشطة التعليمية والثقافية التي تسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية، وترسيخ التواصل الحضاري والثقافي.

كما تم تنظيم حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، ولفيف من قيادات الوزارة ومشاركة واسعة من الطلاب من كل الجنسيات.

وشاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجناح متميز في معرض "نافسا 2026" بولاية فلوريدا الأمريكية، بحضور وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الملحقين الثقافيين ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بهدف الترويج للجامعات المصرية كوجهة جاذبة للطلاب الدوليين.

كما نظمت جامعة المنيا ملتقى "الحضارات على أرض الحضارات.. عروس الصعيد" للطلاب الوافدين، بمشاركة وفود تمثل أكثر من 26 جنسية من الدارسين بالجامعات المصرية، وأطلقت لأول مرة مسابقة "الطالب والطالبة المثالية للوافدين".

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن المؤشرات الحالية تشير إلى وصول عدد الطلاب الوافدين المقيدين بمؤسسات التعليم العالي المصرية إلى نحو 138 ألف طالب وطالبة ينتمون إلى 120 جنسية مختلفة.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ملف الطلاب الوافدين يمثل أحد المحاور الاستراتيجية المهمة في منظومة التعليم العالي المصرية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وتعزيز التواجد المصري في الأسواق التعليمية الدولية، بما يسهم في زيادة أعداد الدارسين الوافدين وترسيخ مكانة مصر التعليمية إقليميًا ودوليًا.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

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