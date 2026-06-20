تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط لجان الثانوية العامة بسوهاج

تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تستمر الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملات مكبرة بمحيط اللجان الامتحانية لإعادة الانضباط وتهيئتها لاستقبال الطلاب والمراقبين.

محافظة سوهاج

وشهدت المراكز والمدن عملاً ميدانياً مكثفاً لرفع كافة الإشغالات، وإزالة تعديات الباعة الجائلين، ومنع أي تجمعات أو ضوضاء قد تؤثر سلباً على تركيز الطلاب ، كما انتشرت فرق النظافة لرفع القمامة والأتربة من الشوارع المؤدية للمدارس بشكل دوري.

وفي إطار مجابهة حرارة الطقس، باشرت الوحدات المحلية تركيب مظلات واقية أمام بعض بوابات اللجان، بهدف توفير الراحة وتيسير عمل قوات الأمن المكلفة بتأمين المقرات الامتحانية.

وتشهد هذه الجهود متابعة مستمرة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لضمان التعامل الفوري مع أي معوقات.