قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عروض على الكميات.. تخفيضات في أسعار الدواجن والطيور.. شوف وصلت كام؟
أخبار التكنولوجيا | ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي يدفع مايكروسوفت إلى بابٍ جديد.. ميزة ذكية في Gmail تتحول إلى كابوس
نجم نيوزيلندا قبل مواجهة مصر : الفراعنة يملكون لاعبين أصحاب خبرة .. ولا نخشى أي منافس
خبير تربوي يكشف 8 أسباب لأزمة ارتفاع معدلات رسوب طلاب المدارس الدولية في مواد الهوية
ليفربول يتوصّل إلى اتفاق لضمّ المهاجم الإسباني مونيوث من أوساسونا
أحمد حسن : مشروعات استثمارية جديدة بأرض الزمالك في أكتوبر لدعم خزينة النادي
بعد تحرك البرلمان في مصرع بائعة الشاي .. ما عقوبة القتل الخطأ بالقانون
جراند هب فارما .. إنشاء أول شركة مساهمة مصرية لتوزيع الأدوية ومستحضرات التجميل
برشلونة يحسم صفقة حمزة عبد الكريم رسميًا خلال أيام
سامح السادات رئيسًا لحزب الإصلاح والتنمية خلفا لوالده
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية مساء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ماتت قدام عيني.. شاهدة تروي كواليس اللحظات الأخيرة من وفاة فتاة عربية القهوة

حبس 3 متهمين في واقعة "فتاة عربية القهوة".. وشاهدة عيان: هدير لفظت أنفاسها أمام عيني
حبس 3 متهمين في واقعة "فتاة عربية القهوة".. وشاهدة عيان: هدير لفظت أنفاسها أمام عيني
ياسمين القصاص

في تطور جديد بقضية مصرع الشابة هدير، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة عربية القهوة"، قررت جهات التحقيق المختصة حبس ثلاثة متهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في الواقعة التي شهدتها منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك بعد استكمال سماع أقوال الشهود وفحص الأدلة الفنية وكاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وأثارت القضية حالة واسعة من التعاطف والغضب بين المواطنين، بعدما تحولت رحلة عمل يومية للشابة الراحلة إلى مأساة انتهت بفقدان حياتها إثر حادث تصادم مروع، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة جميع المسؤولين عن الواقعة.

شاهدة العيان تكشف تفاصيل اللحظات الأولى

وقالت أم عامر، السيدة التي قامت بتصوير الفيديو المتداول للحادث، في تصريحات خاصة، إنها ما زالت تخضع للتحقيقات وتتمسك بأقوالها التي أدلت بها أمام جهات التحقيق.

وأضافت أم عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "أنا لسه داخلة التحقيقات ومش هخاف من أي حاجة، لأن اللي قلته هو الحقيقة اللي شفتها بعيني".

وتابعت: "أنا صاحبة الفيديو اللي اتصور بعد الحادث مباشرة، وهدير ماتت قدام عيني، والولد اللي كان موجود في العربية كان قاعد جنب البنت القاصر، وبعد الحادث نزل وقال لي: أنا اللي كنت سايق العربية".

وردت عليه قائلة: "لا.. هي اللي كانت سايقة، والفيديو موضح كل حاجة، وأنا شهدت بالحقيقة كاملة قدام النيابة وربنا شاهد على كلامي".

واختتمت: "ربنا يرحم هدير، كانت من أطيب الناس اللي ممكن أي حد يقابلها، وكانت بتشتغل طول اليوم علشان تصرف على أسرتها وتساعد أهلها في ظروف الحياة".

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء سير سيارة ملاكي يقودها أحد القاصرين، حيث اصطدمت بعربة المشروبات الخاصة بالمجني عليها، ما أسفر عن وفاتها وإصابة أخرى، بالإضافة إلى وقوع تلفيات بالممتلكات الموجودة بمكان الحادث.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان، كما قامت بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت اللحظات السابقة للحادث وما تلاه من أحداث، للوقوف على المسؤولية الجنائية الكاملة لكل من تورط في الواقعة.

اعترافات وتحريات

وبحسب ما أسفرت عنه التحقيقات، فقد جرى الاستماع إلى أقوال المتهمين ومواجهتهم بالأدلة الفنية وشهادات الشهود، حيث تم الوقوف على ملابسات قيادة السيارة وقت وقوع الحادث، إلى جانب بحث مدى مسؤولية من قام بتمكين قاصر من قيادة المركبة دون ترخيص.

كما وجهت جهات التحقيق اتهامات تتعلق بالتسبب خطأ في الوفاة والإصابة، وقيادة مركبة دون ترخيص، وتمكين شخص غير مرخص له من القيادة، إلى جانب اتهامات أخرى يجري استكمال التحقيق بشأنها.

 

قرارات النيابة

وانتهت جهات التحقيق إلى إصدار قرارات بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية وسماع باقي الشهود والتقارير الفنية اللازمة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقا لما تسفر عنه التحقيقات النهائية.

انتظار نتائج التحقيقات

وتترقب أسرة الضحية والرأي العام ما ستنتهي إليه التحقيقات خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي حظيت به القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبات بتطبيق القانون على جميع المتسببين في الواقعة دون تمييز.

والجدير بالذكر، أن الجميع ينتظر كلمة العدالة النهائية بعد اكتمال مسار التحقيقات والإجراءات القضائية، لضمان حصول الضحية وأسرتها على حقوقهم كاملة وفق أحكام القانون.

وجرم قانون المرور القيادة دون رخصة تحت السن القانوني، وذلك في خطوة للحد من حوادث الطرق التي يتسبب فيها الأطفال والشباب الذين لا يتمتعون بالمهارات والخبرة الكافية للقيادة.

عقوبة القيادة بدون رخصة تحت السن القانوني

و طبقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه مصري، كل من قاد سيارة دون رخصة تحت السن القانوني .

و يكون الشخص الذي يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عامًا بالقيادة هو المسؤول عن هذه العقوبة، مع سحب الرخصة .

وطبقا للمادة 238 من قانون العقوبات: فإن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

حدائق الأهرام حادث حدائق الأهرام شهيدة لقمة العيش فتاة عربية القهوة فتاة الشاي دهس هدير بائعة الشاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

صورة ارشيفية

زوج ينهي حياة زوجته في الإسماعيلية ويخفي جثتها تحت السرير

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

مباراة تركيا وباراجوي

طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة

حسين فهمي

حسين فهمي باكيا: رفضت المشاركة في التظاهرات ضد مبارك لهذا السبب

ترشيحاتنا

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة اعتداء فرد أمن بالمجمع الطبي على مواطن بسلاح أبيض

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة اعتداء فرد أمن بالمجمع الطبي على مواطن بسلاح أبيض

لجان الثانوية العامة بسوهاج

تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط لجان الثانوية العامة بسوهاج

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بتوفير الراحة لـ37 ألف طالب في ماراثون الثانوية العامة

بالصور

أفضل طرق لتناول بذور الشيا للحصول على فوائدها .. بوصفات سهلة

فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية
فوائد بذور الشيا الصحية

على الموضة.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك جذاب .. روبي تستعرض رشاقتها.. صور

روبي
روبي
روبي

فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

فيديو

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد