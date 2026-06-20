حسن العدل يكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركته في فيلم "القصص"

كشف الفنان حسن العدل عن كواليس مشاركته في فيلم "القصص"، مؤكدًا سعادته الكبيرة بالتواجد ضمن فريق العمل، مشيرًا إلى أن الفيلم يقدم تجربة مختلفة ومليئة بالتفاصيل الإنسانية التي تجذب الجمهور.

وقال حسن العدل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مذيع يعيش في فترة زمنية قديمة، لافتًا إلى أن الشخصية تحمل أبعادًا نفسية معقدة، حيث يتأثر بشكل كبير بالأحداث والقصص التي يقوم بسردها، إلا أنه لا يُظهر هذا التأثر بشكل مباشر أمام الآخرين.

وأضاف أن الدور يُعد من الشخصيات المميزة التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز في الأداء، خاصة أن الشخصية تعتمد على التعبير الداخلي أكثر من الانفعالات الظاهرة، وهو ما شكّل تحديًا فنيًا بالنسبة له، لكنه في الوقت نفسه جعله يستمتع بالتجربة بشكل كبير.

وأوضح حسن العدل أن فيلم "القصص" من الأعمال التي تحمل طابعًا مختلفًا،حيث تدور أحداثه في إطار إنساني ممتع، ويعتمد على مجموعة من الحكايات والقصص المتشابكة التي تكشف جوانب عديدة من حياة الشخصيات، مؤكدًا أن العمل يضم فريقًا متميزًا أمام الكاميرا وخلفها.

وأعرب الفنان عن سعادته بالتعاون مع المخرج أبو بكر شوقي، مشيدًا برؤيته الفنية وطريقة إدارته لفريق العمل.

كما أثنى على جميع المشاركين في الفيلم، مؤكدًا أن أجواء التصوير كانت مليئة بالتعاون والحماس والرغبة في تقديم عمل يليق بالجمهور.

وتدور أحداث فيلم "القصص" حول "أحمد"، عازف البيانو الطموح، الذي تنشأ بينه وبين فتاة نمساوية صداقة عبر المراسلة، لتتطور الأحداث وسط العديد من التحولات الإنسانية والعاطفية، ما بين العلاقات العائلية وقصص الحب والتغيرات الاجتماعية التي شهدتها مصر حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

ويُعد الفيلم مشروعًا سينمائيًا يحمل طابعًا دوليًا، حيث جرى تصوير مشاهده بين القاهرة وفيينا، بمشاركة مدير التصوير وولفجانج ثالر، ومصممة الديكور هند عبد الرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينجر، إلى جانب مصممة الأزياء ريم العدل، في توليفة فنية تهدف إلى تقديم تجربة بصرية ودرامية مميزة.