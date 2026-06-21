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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مروجو الغش الإلكتروني يسرقون أحلام الطلاب.. والنجاح الحقيقي لا يُشترى على صفحات مجهولة

الغش الإلكتروني
الغش الإلكتروني
حسن رضوان

قال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن موسم امتحانات الثانوية العامة لا يجب أن يتحول إلى ساحة للشائعات أو الاستغلال الإلكتروني، محذرًا من الصفحات الوهمية التي تستهدف الطلاب وأولياء الأمور بادعاءات كاذبة حول تسريب الامتحانات أو توفير إجابات نموذجية مقابل مبالغ مالية.

وأكد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن بعض القائمين على هذه الصفحات لا يستهدفون مساعدة الطلاب كما يروجون، بل يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال استغلال حالة القلق والترقب التي تعيشها الأسر المصرية خلال فترة الامتحانات، مشددًا على ضرورة التعامل مع أي معلومات تخص الامتحانات من خلال المصادر الرسمية فقط.

 إجراءات واسعة لتأمين الامتحانات وملاحقة محاولات الغش الإلكتروني

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة اتخذت إجراءات واسعة لتأمين الامتحانات وملاحقة محاولات الغش الإلكتروني، داعيًا الطلاب إلى التركيز على المذاكرة وعدم الانشغال بالشائعات التي تنتشر قبل كل امتحان وتؤثر سلبًا على مستوى التركيز والثقة بالنفس.

وأشار إلى أن دور الأسرة لا يقتصر على المتابعة الدراسية فقط، بل يمتد إلى التوعية بخطورة الانضمام إلى مجموعات الغش أو تداول محتوى مجهول المصدر، لما قد يترتب على ذلك من عقوبات قانونية وإجراءات قد تؤثر على مستقبل الطالب.

واختتم النائب محمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن الثانوية العامة محطة مهمة لكنها ليست نهاية الطريق، وأن التفوق الحقيقي يأتي بالاجتهاد والانضباط، وليس بالبحث عن طرق مختصرة قد تكلف الطالب مستقبله وفرصه التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة الصفحات الوهمية الاستغلال الإلكتروني الطلاب

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