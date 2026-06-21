جامعة الأزهر تعلن فتح القبول ببرامج التأهيل التربوي لعام 2027

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج مركز التأهيل التربوي للعام الدراسي 2026 /2027، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإعداد كوادر تعليمية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات العملية التعليمية الحديثة، ودعم الراغبين في العمل بالمجال التربوي والتعليمي.

ويُقام مركز التأهيل التربوي بمقر الكلية ببني سويف، ويتبع كلية التربية بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر، حيث يتيح للمتقدمين فرصة الحصول على الدبلوم العام في التربية بنظام السنة الواحدة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم التربوية والمهنية وتأهيلهم للعمل في المؤسسات التعليمية المختلفة.

برامج التأهيل التربوي

وأوضحت الكلية أن برامج التأهيل التربوي تأتي انطلاقًا من دور الأزهر الشريف وجامعة الأزهر في إعداد المعلم القادر على مواجهة التحديات التعليمية المعاصرة، من خلال تزويده بالمعارف والمهارات الحديثة التي تمكنه من أداء رسالته التربوية بكفاءة واقتدار.

ويستهدف البرنامج تطوير القدرات التربوية والمهنية للدارسين، وإعداد كوادر تعليمية تمتلك أدوات التدريس الحديثة، فضلًا عن تعزيز الكفايات التربوية بما يتوافق مع أحدث الاتجاهات والنظريات التعليمية العالمية.