عادل عبد الرحمن: محمد العويس حارس كبير ولا يخشى المنافسين.. والجزائر خسرت بأخطاء فردية

أكد عادل عبد الرحمن، نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب السعودي قدم مباراة مميزة دفاعيًا وهجوميًا خلال الجولة الأولى من البطولة.

وأوضح عادل عبد الرحمن، خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن الفريق ظهر بشكل منظم داخل الملعب، وقدم أداءً قويًا يعكس تطور الكرة السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المنتخبات العربية بشكل عام قدمت مستويات جيدة في الجولة الافتتاحية.

وتحدث عادل عبد الرحمن عن الحارس محمد العويس، مؤكدًا أنه من الحراس المميزين الذين يمتلكون شخصية قوية داخل الملعب.

وأوضح أنه كان من أوائل من منحوا العويس الفرصة خلال فترة عمله في نادي الشباب السعودي، مشيدًا بتطوره الكبير منذ ذلك الوقت.

وأضاف أن العويس لا يخشى مواجهة أي منافس، وهو ما يجعله من الحراس أصحاب الشخصية القوية في المباريات الكبرى.



وعلق عادل عبد الرحمن على أداء منتخب الجزائر، مؤكدًا أنه يملك عناصر قوية على المستوى الفني، لكن الأخطاء الفردية كلفته الكثير في بعض المباريات.

وأوضح أن مثل هذه الأخطاء تكون حاسمة أمام منتخبات كبيرة تمتلك نجومًا قادرين على استغلال أنصاف الفرص.

وقال إن ليونيل ميسي على وجه الخصوص لاعب لا يمكن منحه أي مساحات لأنه يسجل من أقل فرصة متاحة.

وتحدث عبد الرحمن عن الوضع الفني لمنتخب تونس بعد بعض التغييرات الإدارية، مؤكدًا أن الاستقرار الفني يلعب دورًا كبيرًا في النتائج.

وأشار إلى أنه كان من الممكن استمرار أحد أفراد الجهاز الفني المساعد في قيادة المرحلة الانتقالية إذا كان يمتلك الكفاءة المطلوبة.

وأضاف أن تولي هيرفي رينارد المسئولية بجهازه الكامل أعاد التنظيم الفني للمنتخب بشكل أكبر نظرًا لخبراته السابقة.