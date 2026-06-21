قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسا وزراء باكستان وقطر: محادثات سويسرا خطوة نحو السلام.. والاتفاق النهائي سيكون الاحتفال الأكبر
السجن المؤبد للقاضي السابق في قتل طليقته بالممشى السياحي بأكتوبر
كنت منفعل.. تطور جديد في أزمة مهندس البترول الذي تخلى عنه أبناءه
بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق
ترامب يهدد إيران خلال المحادثات: يجب إيقاف حزب الله وإلا سنضربها بقوة
البابا تواضروس يشهد ختام ملتقى لوجوس الأول للتطوير ويؤكد: المحبة أساس كل خدمة ناجحة | صور
أذكار المساء مكتوبة كاملة حصن المسلم.. اغتنم فضل أدعية النبي بعد العصر
البابا تواضروس يستقبل وفد المعهد اللاهوتي والمدرسة الإكليريكية الأرمينية بالقدس
وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع ببني سويف.. ويؤكد: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة في صدارة أولويات الدولة
27 يونيو محاكمة الدكتورة أمنية سويدان أمام اقتصادية الإسكندرية
تحت لهيب الصيف.. إنذار أحمر يهدد الملايين وأوروبا تواجه واحدة من أشد موجات الحر
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عادل عبد الرحمن: محمد العويس حارس كبير ولا يخشى المنافسين.. والجزائر خسرت بأخطاء فردية

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
علا محمد

أكد عادل عبد الرحمن، نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب السعودي قدم مباراة مميزة دفاعيًا وهجوميًا خلال الجولة الأولى من البطولة.

وأوضح عادل عبد الرحمن، خلال استضافته في برنامج  “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2، أن الفريق ظهر بشكل منظم داخل الملعب، وقدم أداءً قويًا يعكس تطور الكرة السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المنتخبات العربية بشكل عام قدمت مستويات جيدة في الجولة الافتتاحية.

وتحدث عادل عبد الرحمن عن الحارس محمد العويس، مؤكدًا أنه من الحراس المميزين الذين يمتلكون شخصية قوية داخل الملعب.

وأوضح أنه كان من أوائل من منحوا العويس الفرصة خلال فترة عمله في نادي الشباب السعودي، مشيدًا بتطوره الكبير منذ ذلك الوقت.

وأضاف أن العويس لا يخشى مواجهة أي منافس، وهو ما يجعله من الحراس أصحاب الشخصية القوية في المباريات الكبرى.


وعلق عادل عبد الرحمن على أداء منتخب الجزائر، مؤكدًا أنه يملك عناصر قوية على المستوى الفني، لكن الأخطاء الفردية كلفته الكثير في بعض المباريات.

وأوضح أن مثل هذه الأخطاء تكون حاسمة أمام منتخبات كبيرة تمتلك نجومًا قادرين على استغلال أنصاف الفرص.

وقال إن ليونيل ميسي على وجه الخصوص لاعب لا يمكن منحه أي مساحات لأنه يسجل من أقل فرصة متاحة.

وتحدث عبد الرحمن عن الوضع الفني لمنتخب تونس بعد بعض التغييرات الإدارية، مؤكدًا أن الاستقرار الفني يلعب دورًا كبيرًا في النتائج.

وأشار إلى أنه كان من الممكن استمرار أحد أفراد الجهاز الفني المساعد في قيادة المرحلة الانتقالية إذا كان يمتلك الكفاءة المطلوبة.

وأضاف أن تولي هيرفي رينارد المسئولية بجهازه الكامل أعاد التنظيم الفني للمنتخب بشكل أكبر نظرًا لخبراته السابقة.

عادل عبد الرحمن نجم الكرة المصرية السابق المنتخب السعودي مدحت شلبي هيرفي رينارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

نادي الزمالك

18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك

محمد صلاح

وجوده يمنح المنتخب أفضلية.. جمال حمزة يكشف موقف محمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

شيفروليه كابتيفا اي في 2026 تباع بهذه المواصفات

ثغرة أمنية

أبل تعجز تمامًا.. ثغرة أمنية في هواتف آيفون لا يمكن إصلاحها

بى واى دى تاي 7 موديل 2026

مواصفات بى واى دى تاي 7 موديل 2026

بالصور

كاريزما تخطف العيون.. ميريام فارس كأميرة من عالم ديزني

. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني
. ميريام فارس وكأنها أميرة من عالم ديزني

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد