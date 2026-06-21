مصر والمغرب يغردان خارج السرب.. نتائج قاسية للعرب في كأس العالم 2026

تشهد منافسات كأس العالم 2026 نتائج مخيبة للآمال للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، بعدما تعرض عدد منها لهزائم ثقيلة خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، في وقت نجح فيه منتخبا مصر والمغرب في تقديم مستويات مميزة والحفاظ على آمالهما في المنافسة.

وأسفرت مباريات البطولة حتى الآن عن سلسلة من النتائج القاسية للمنتخبات العربية، حيث تلقى منتخب قطر خسارة كبيرة أمام كندا بستة أهداف دون رد، فيما سقط المنتخب التونسي أمام السويد بنتيجة 5-1 قبل أن يتعرض لهزيمة أخرى أمام اليابان برباعية نظيفة.

كما خسر منتخب العراق أمام النرويج بنتيجة 4-1، بينما تلقى المنتخب السعودي هزيمة ثقيلة أمام إسبانيا بأربعة أهداف دون مقابل. ولم يكن حال الجزائر أفضل، بعدما سقطت أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة، فيما خسر منتخب الأردن أمام النمسا بنتيجة 3-1.