نهى صالح: شقيقي أوصاني قبل الحادث.. وأطالب فقط بحقه

كشفت الفنانة نهى صالح، شقيقة ضحية حادث “مشاهير الموتوسيكلات” بالطريق الساحلي الدولي غرب الإسكندرية، تفاصيل مؤثرة عن آخر تواصل جمعها بشقيقها قبل وقوع الحادث، مؤكدة أنه لم يكن يشارك في سباق رسمي، بل كان في جولة عادية مع أصدقائه كما اعتاد دائمًا.

التوصية ببعض الأمور الخاصة

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن شقيقها تحدث معها يوم الحادث وحرص على أن يوصيها ببعض الأمور الخاصة، مضيفة: «كلمني وهو رايح، وصاني على حاجات وأنا إن شاء الله هنفذها له».

وقع الصدمة

وأضافت شقيقة الضحية، متأثرة: «أنا مليش غيره، هو أخويا الوحيد، ومش عايزة غير حقه بس»، مشيرة إلى أنها لا تزال تعيش تحت وقع الصدمة منذ وقوع الحادث.

تأثير مواقع التواصل

وتحدثت عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على القضية، مؤكدة أنها أدركت للمرة الأولى ما وصفته بـ«لعنة السوشيال ميديا»، قائلة: «كنت بسمع عنها، لكن أول مرة أحس بيها بجد، ودي حاجة صعبة جدًا».

الحالة النفسية الصعبة

كما تطرقت إلى الحالة النفسية الصعبة التي تعيشها أسرة الضحية، موضحة أن زوجته تعاني من انهيار شديد، فيما يعيش أطفاله الثلاثة حالة من الصدمة بعد أن شهدوا الحادث بأنفسهم، قائلة: «ولاده شافوا كل حاجة للأسف وكانوا موجودين وقتها».

الاستمرار في التصوير

وانتقدت بشدة قيام أحد الأشخاص بتصوير الحادث دون محاولة التدخل أو تقديم المساعدة، مؤكدة أن الاستمرار في التصوير من أجل تحقيق مشاهدات أو تفاعل عبر مواقع التواصل أمر غير إنساني، وأضافت: «إزاي حد يشوف الحادث ويكمل تصوير عادي عشان اللايك والفيديو؟».

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في أجهزة الأمن وقدرتها على كشف ملابسات الواقعة وضبط المسؤولين عنها، قائلة: «أنا واثقة إن حق أخويا هيرجع، ومش هيسيبوه».