نهى صالح تكشف تفاصيل جديدة عن حادث شقيقها خالد وتدخل في نوبة بكاء على الهواء

قالت الفنانة نهى صالح، شقيقة الشاب خالد ضحية حادث الدراجات النارية بالإسكندرية إن بعض الأشخاص يقومون بتحليل الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وفق رؤيتهم الخاصة، دون مراعاة لمشاعر الأسرة، خاصة أطفاله الذين يدخلون في نوبات بكاء كلما شاهدوا مقاطع الفيديو الخاصة بالحادث.



وتابعت نهى صالح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية «صدى البلد 2»، أن سائق السيارة المتسبب في الحادث هو المخطئ، لأنه أعطى إشارة الانعطاف في وقت متأخر، مؤكدة أن ما يتردد بشأن قيادة شقيقها خالد وصديقه أنس للدراجات النارية بسرعة زائدة غير صحيح، مشيرة إلى أنهما كانا يسيران وفق تعليمات الطريق ويلتزمان بقواعد المرور.

ودخلت نهى صالح في نوبة بكاء شديدة أثناء حديثها عن شقيقها الراحل خالد، موضحة أنه كان يعشق قيادة الدراجات النارية ورياضة «البايكرز» بشكل كبير.

وأضافت نهى صالح أن شقيقها خالد أنه كان يبلغ من العمر 39 عامًا، ولديه ثلاثة أطفال: آدم (12 عامًا)، وزين (7 أعوام)، وابنته الصغرى التي تبلغ من العمر 4 سنوات.

نهى صالح تعلن وفاة شقيقها

وكانت أعلنت الفنانة نهى صالح وفاة شقيقها، ناعية إياه برسالة مؤثرة طالبة من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت نهى صالح عبر حسابها بـ إنستجرام: يا حبيبي يا حتة من قلبي يا أخويا الوحيد يا عمري كله ونبي ما تمشي ونبي خليك، ابتلاء ونبي يا رب مش هقدر عليه ونبي يا رب وجعه، أنا بحبه ده أخويا الوحيد يا رب أسعد أيامه النهاردة، بحبك بحبك أخويا الوحيد بكتب له عزاء بإيدي مع السلامة يا عمري كله مع السلامة يا خالد يا سيد الرجالة.