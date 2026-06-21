رئيس أركان الجيش الكويتي يبحث مع نظيره السعودي التعاون العسكري والدفاعي

التقى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، برئيس هيئة الأركان العامة للجيش السعودي، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي - في بيان، الأحد- أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ومناقشة مجالات التعاون العسكري والدفاعي، وسبل دعمه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الكويتي رافقه خلال الزيارة إلى السعودية عدد من كبار الضباط القادة في الجيش الكويتي.