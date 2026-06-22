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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رضا عبد العال يكشف عن توقعاته بشأن مباراة مصر ونيوزلندا

رضا عبد العال
رضا عبد العال
محمود محسن

كشف الكابتن رضا عبد العال عن توقعاته بشأن مباراة منتخب مصر أمام نيوزلندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2026.


وقال "عبد العال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”: "نيوزلندا وإيران بيجروا ومش هيسبولك المساحات اللي كانت في مباراة بلجيكا، لأن بلجيكا كانت نازلة تكسب وكان فيه مساحات وضيعنا الفوز من ايدينا في الشوط الأول لأن في الشوط الثاني الفرق الكبيرة بتبدأ تلم نفسها".

 كنا قافلين مفاتيح اللعب 


وأضاف: "في مباراة بلجيكا كنا قافلين مفاتيح اللعب وإحنا اللي كان عندنا مساحات ومدي الحرية لمرموش وصلاح علشان كده كنا زعلانين لأن الماتش لو كنت كسبته كنت ضمنت ثالث، واليوم لازم يلعب بنفس طريقة الشوط الأول في مباراة بلجيكا وأسوأ حاجة في إيران ونيوزلندا هو خط الدفاع وعلشان كده لازم نلعب على الحتة دي ويبقى فيه سرعة وترك مساحات لصلاح ومرموش".

رضا عبد العال منتخب مصر نيوزلندا كأس العالم 2026 مرموش

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