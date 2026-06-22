وكيل بوشنيبة: اللاعب على قوة الاتحاد المنيستري، وليس حرا

أكد عماد حمدي وكيل اللاعب التونسي رائد بوشنيبة، أنه يرتبط بعلاقة جيدة معه، مشيرا إلى أنه قوبل بشكل رائع للغاية من مسئولي غزل المحلة.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس: اتفقت مع رائد بوشنيبة على الإقامة مع عزيز عبيد لاعب حرس الحدود وهو صديق له في مدينة الرحاب، وتحركنا بالفعل في اليوم الثاني وقمنا بالتوجه لنادي غزل المحلة وتم اجراء الكشف الطبي.

وأضاف: اللاعب على قوة الاتحاد المنيستري، وليس لاعبا حرًا وناديه رحب بانتقاله للغزل، ورائد بوشنيبة كان لديه بعض المطالب المالية.

وأكمل: رائد بوشنبية سافر إلى تونس قبل انتهاء التذكرة التي كانت لمدة ثلاث أيام، ولازالت المفاوضات مستمرة واللاعب يريد الحصول على بعض الامتيازات يتم التفاوض عليهـا حاليا.

وشدد على أن اللاعب سينتقل لنادي غزل المحلة بنسبة 99%.