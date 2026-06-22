دعاء يوم 7 محرم.. الإفتاء توصي بكلمتين تضمن لك سرعة الاستجابة

دعاء اليوم 7 من محرم يعد من أكبر الفرص الذهبية للفوز في الدنيا والآخرة، فليس هناك أقوى من الدعاء لرد القضاء، ومن ثم يعد دعاء يوم 7 من محرم أعظم سُبل النجاة من كروب الدنيا ومصائبها، باعتباره من الأدعية المستجابة حيث إنه في شهر المحرم وهو من الأشهر الحُرم، التي يتضاعف فيها الفضل والثواب، ومن ثم فإن دعاء اليوم 7 من محرم يكون أرجى للاستجابة.

دعاء اليوم 7 من محرم

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بتحري أوقات الإجابة والأزمنة المباركة ، وعن دعاء يوم 7 من محرم ، فإن هناك صيغة مستجابة تفرج عن كل من أصابه هم أو غم أو كان في كرب فعليه أن يدعو الله تعالى ويستغفره ويتوب إليه.

وأوضحت “ الإفتاء” عن دعاء يوم 7 من محرم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به هم أو غم قال : (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ).

وأشارت إلى أن اللجوء إلى الله عز وجل، والإكثار من العمل الصالح والاستغفار يرفع الهم والغم والحزن، لقول الله تعالى { الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ }.

وأضافت أن النبي محمد -صلي الله عليه وسلم، أشار إلى اسم الله تعالى وهو "الحي القيوم" ربط بين سرعة استجابة الدعاء بالحي القيوم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم سر الدعاء بالحي القيوم.

وأفادت بأن هناك سرًا بالبدء بالدعاء "بالحي القيوم" يتعلق بالاستجابة، مشيرة إلى أن "الحي القيوم" اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فهو اسم من أسماء الله المركبة.

أدعية يوم 7 محرم