صلاح يكتب التاريخ في المونديال.. ويصبح الأكثر مساهمة بين نجوم العرب

واصل محمد صلاح كتابة التاريخ في بطولات كأس العالم، بعدما أصبح أكثر اللاعبين العرب مساهمة في تسجيل الأهداف عبر تاريخ البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم النجم التونسي السابق وهبي الخزري.

وجاء الإنجاز الجديد لقائد منتخب مصر خلال مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال 2026، بعدما ساهم بشكل مباشر في انتصار الفراعنة بنتيجة 3-1، بتسجيله هدفًا وصناعة آخر.

ورفع صلاح رصيده إلى خمس مساهمات تهديفية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليعادل رقم وهبي الخزري، لكنه حقق هذا الإنجاز خلال أربع مباريات فقط، مقابل خمس مباريات خاضها اللاعب التونسي.

ويواصل نجم ليفربول السابق، تأكيد مكانته كأحد أبرز اللاعبين العرب في تاريخ المونديال، بعدما نجح في ترك بصمته خلال نسختين مختلفتين من البطولة.

وكان صلاح قد سجل هدفين في كأس العالم 2018 بروسيا، أمام كل من روسيا والسعودية، قبل أن يضيف إلى سجله في نسخة 2026 هدفًا جديدًا أمام نيوزيلندا، إلى جانب تمريرة حاسمة أسفرت عن الهدف الثالث الذي أحرزه محمود حسن تريزيجيه.

وبفضل هذه الأرقام، انفرد قائد منتخب مصر بمكانة خاصة بين نجوم الكرة العربية في كأس العالم، متقدمًا على مجموعة من أبرز الأسماء التي تركت بصمتها في البطولة على مدار العقود الماضية.

ترتيب أكثر اللاعبين العرب مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم:

محمد صلاح (مصر) – 5 مساهمات في 4 مباريات

وهبي الخزري (تونس) – 5 مساهمات في 5 مباريات

عبد الجليل حدا "كماتشو" (المغرب) – 3 مساهمات في 3 مباريات

عبد المؤمن جابو (الجزائر) – 3 مساهمات في 3 مباريات

إسلام سليماني (الجزائر) – 3 مساهمات في 4 مباريات

سفيان فيجولي (الجزائر) – 3 مساهمات في 4 مباريات

صلاح عصاد (الجزائر) – 3 مساهمات في 5 مباريات

الطاهر لخلج (المغرب) – 3 مساهمات في 5 مباريات

مصطفى حجي (المغرب) – 3 مساهمات في 6 مباريات

سالم الدوسري (السعودية) – 3 مساهمات في 8 مباريات

يوسف النصيري (المغرب) – 3 مساهمات في 8 مباريات

سامي الجابر (السعودية) – 3 مساهمات في 9 مباريات.

وبات صلاح على موعد مع فرصة جديدة للانفراد بالرقم العربي التاريخي خلال المباريات المقبلة، في ظل سعيه لمواصلة قيادة منتخب مصر نحو الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026.