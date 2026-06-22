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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسبب كلمة مرورك.. هل حساباتك البنكية والشخصية في خطر؟ اكتشف الآن

كلمة مرور
كلمة مرور
لمياء الياسين

إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور لأكثر من حساب، أو تشعر بالقلق حول قوتها.. فلست وحدك! أقل من نصف مستخدمي الأنترنت يثقون في كلمات مرورهم.

 كلمة المرور

 كلمة المرور جيدة

-يجب أن يكون طول كلمة المرور 12 حرفًا على الأقل (ويفضل أن يكون 16 حرفًا أو أكثر)؛ وقد وجدت أبحاثنا المتعلقة بكلمات المرور أن 45 بالمائة من الأمريكيين يستخدمون كلمات مرور مكونة من ثمانية أحرف أو أقل، وهي ليست آمنة مثل كلمات المرور الأطول.
-يجب أن تتضمن كلمة المرور مزيجًا من الأحرف (كبيرة وصغيرة) والأرقام والرموز.
-يجب أن يكون لديك كلمة مرور فريدة لكل حساب على الإنترنت.
-يجب ألا تتضمن كلمة المرور أي معلومات شخصية مثل تاريخ ميلادك أو عنوانك، لأن سرقة الهوية واختراقات البيانات قد تُعرّض هذه المعلومات للخطر. 

-يُفضّل عدم تضمين أي معلومات يمكن الوصول إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل أسماء الأطفال أو الحيوانات الأليفة.
-يجب ألا تحتوي كلمة المرور على أي أحرف أو أرقام متتالية (مثل ABCD، 1234، إلخ).
-لا ينبغي أن تكون كلمة المرور هي كلمة "password" أو نفس الحرف أو الرقم مكررًا.

كلمة المرور


لماذا يُعدّ أمان كلمات المرور مهماً؟

يعد عدم استخدام كلمات مرور آمنة له عواقبه، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

-بعد الحصول على بيانات اعتماد المستخدم، يقوم العديد من المخترقين بتسجيل الدخول إلى حساباته لسرقة المزيد من معلوماته الشخصية الحساسة، مثل اسمه وعنوانه ومعلومات حسابه المصرفي. 
 -تسببت كلمات المرور المخترقة في 80 بالمائة من جميع اختراقات البيانات في عام 2019 ، ما أدى إلى خسائر مالية لكل من الشركات والمستهلكين.

كلمة المرور مستخدمي الأنترنت معلومات شخصية كلمات المرور المخترقة أرقام متتالية الحساب المصرفي

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