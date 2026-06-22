ضربها بشاكوش.. زوج ينهي حياة زوجته في البحيرة

شهدت قرية النقراش التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، واقعة راح ضحيتها ربة منزل، متأثرة بإصابتها بكسور وجروح بالرأس، إثر اعتداء زوجها عليها بمطرقة “شاكوش”، وذلك على إثر وقوع خلافات زوجيه، بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول نسمة.ا.ع.ا، 35 عامًا، مقيمة قرية النقراش التابعة لذات المركز، جثة هامدة، متأثرة بإصابتها بكسور وجروح بعظام الجمجمة، وذلك إثر الاعتداء عليها بآلة حادة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبها.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وذلك بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما ضربها على إثرها بشاكوش على الرأس حتى سقطت قتيله، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وجار تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما انتقل فريق من النيابة العامة، لمكان الواقعة لإجراء مناظرة الجثمان، ومعاينة مكان ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.