من بنك ناصر الاجتماعي.. أسهل طريقة للحصول على شقة بالتمويل العقاري

يشهد التمويل العقاري المقدم من بنك ناصر الاجتماعي اهتماما متزايدا من المواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية بنظام السداد طويل الأجل، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري التي تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير سكن مناسب بشروط ميسرة.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع فرص الحصول على السكن الملائم، من خلال إتاحة برامج تمويلية تساعد المواطنين على امتلاك وحداتهم السكنية بأعباء مالية مناسبة.

التمويل العقاري المقدم من بنك ناصر الاجتماعي

الفئات المستفيدة من التمويل العقاري

يتيح بنك ناصر الاجتماعي خدمات التمويل العقاري للعملاء المحولين من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتشمل الفئات المستفيدة:

العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

أصحاب المهن الحرة.

أصحاب الأنشطة التجارية والمشروعات الصغيرة.

العملاء المحولين من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط الحصول على التمويل العقاري

حدد البنك عددا من الضوابط والشروط للاستفادة من التمويل العقاري، أبرزها:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 50 عاما عند التقدم بالطلب.

إمكانية السداد على فترات تصل إلى 20 عاما وفقا لشروط المبادرة.

عدم امتلاك المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية أخرى.

ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني مخصص لمحدودي الدخل.

التمويل العقاري المقدم من بنك ناصر الاجتماعي

خطوات التقديم

يمكن للراغبين في الحصول على التمويل العقاري استكمال إجراءات التقديم من خلال:

التوجه إلى أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي بعد استيفاء إجراءات التحويل من صندوق الإسكان الاجتماعي.

ملء نموذج طلب التمويل العقاري.

تقديم المستندات والأوراق المطلوبة.

الخضوع لإجراءات الفحص الائتماني وفقا للضوابط المعتمدة.

مراجعة الطلب واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية.

ويعد التمويل العقاري من بنك ناصر الاجتماعي أحد الحلول التمويلية المهمة التي تسهم في تمكين المواطنين من تملك وحدات سكنية بشروط ميسرة وفترات سداد مرنة، بما يدعم جهود الدولة في توفير السكن الملائم وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة.

التمويل العقاري المقدم من بنك ناصر الاجتماعي



ومع استمرار التوسع في المبادرات السكنية وبرامج التمويل المدعومة، يظل التمويل العقاري من بنك ناصر الاجتماعي أحد أبرز الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في تملك وحدة سكنية بشروط ميسرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار السكني وتوفير حياة كريمة للأسر.