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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عفت السادات: لا مانع من تعديل الدستور طالما يستهدف معالجة قضايا تمس حياة المواطنين

عفت السادات ، رئيس حزب السادات الديمقراطي، و وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال حواره لـ« صدى البلد» 
عفت السادات ، رئيس حزب السادات الديمقراطي، و وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال حواره لـ« صدى البلد» 
حوار: أميرة خلف

أكد النائب عفت السادات ، رئيس حزب السادات الديمقراطي، و وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، أن أداء مجلس الشيوخ خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني شهد تطورًا ملحوظًا، انعكس في مشاركته الفاعلة في دراسة ومناقشة مختلف الموضوعات المحالة إليه، سواء من مجلس النواب أو من خلال مشروعات القوانين المطروحة للنقاش.


وأوضح «السادات» خلال حواره لـ« صدى البلد» أن الفصل التشريعي الحالي اتسم باتساع نطاق المناقشات ليشمل ملفات وقضايا تمس المواطن،معبرا عن تمنيه  أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التفعيل لدور المجلس، بما يعزز من مساهمته في العملية التشريعية، ويدعم توسيع اختصاصاته الرقابية بصورة أكثر تنظيمًا وتقنينًا خلال الفترة القادمة.

و أشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن تعديل الدستور أمر لا مانع منه طالما يستهدف معالجة قضايا تمس حياة المواطنين وتحقق الصالح العام، مؤكدا أن أي تعديل دستوري يجب أن يُنظر إليه من زاوية المصلحة العامة واحتياجات المجتمع.

مجلس الشيوخ عفت السادات حزب السادات الديمقراطي لجنة العلاقات الخارجية تعديل الدستور

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