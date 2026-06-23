قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة وجهتنا الأكبر في أفريقيا.. الهيئة البريطانية تعلن زيادة استثماراتها في مصر
200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة تعرض محمد صبحي لوعكة صحية
اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو
وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة
نائب وزير الصحة توجه بتوسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول
التعليم : إنضباط كامل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم
نزل 700 جنيه.. خسائر الجنيه الذهب تتواصل تحت ضغط التراجع العالمي
من الإغماءات إلى محاولات الغش.. مشاهد لافتة داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظات
لقاء عربي - فرنسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة
وزير خارجية لبنان: يجب أن نكون شريكا في أي إطار يبحث مستقبل المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. نجاح تدخل جراحي معقد لاستئصال ورم ضخم بقاع الجمجمة

مجمع الاسماعيلية
مجمع الاسماعيلية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح فريق جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، في إجراء تدخل جراحي بالغ التعقيد لأول مرة بالمجمع، لإنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من العمر كان معرضًا لانسداد وشيك بمجرى الهواء، نتيجة وجود ورم ضخم سريع النمو بمنطقة قاع الجمجمة، وذلك باستخدام تقنية التخطيط الجراحي الافتراضي (Virtual Surgical Planning - VSP)، إحدى أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في جراحات الوجه والفكين وقاع الجمجمة.

وأوضحت الهيئة أن المريض حضر إلى عيادة جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي وهو يعاني من نوبات اختناق متزايدة ومتكررة، وبإجراء الفحوصات الإكلينيكية والتشخيصية المتقدمة تبين وجود ورم ضخم يشغل منطقة قاع الجمجمة الوسطى بالحفرة تحت الصدغية (Infratemporal Fossa)، ويمتد إلى مناطق تشريحية دقيقة حيث يضغط على مجرى الهواء والبلعوم من الداخل، بالإضافة إلى امتداده إلى الرقبة من الأسفل والغدة النكافية من الخارج، بما شكل تهديدًا مباشرًا على حياة المريض.

وأضافت الهيئة أن صعوبة الحالة تمثلت في الموقع شديد التعقيد للورم وتشابكه مع العديد من التراكيب الحيوية بمنطقة قاع الجمجمة، والتي تضم أوعية دموية رئيسية وأعصابًا دقيقة مسؤولة عن وظائف الوجه والرأس والرقبة، الأمر الذي استلزم وضع خطة علاجية دقيقة ومتعددة المراحل لتحقيق أعلى درجات الأمان والوصول إلى الاستئصال الكامل للورم.

وأشارت الهيئة إلى أنه نظرًا لخطورة الحالة وتأثير الورم على مجرى التنفس، تم إجراء تدخل جراحي أولي عاجل لاستئصال الجزء الملاصق لمجرى الهواء والمسؤول عن نوبات الاختناق المتكررة، بهدف تأمين التنفس ومنع حدوث انسداد كامل يهدد حياة المريض، ثم تم استكمال التقييم الطبي عقب ظهور نتائج الفحص الهيستوباثولوجي، وإجراء التدخل الجراحي الرئيسي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نجاح هذا التدخل الجراحي المعقد يعكس التطور المستمر الذي تشهده خدمات الرعاية الصحية التخصصية داخل منشآت الهيئة، وقدرتها على تقديم تدخلات دقيقة وعالية التعقيد وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

 تقنية التخطيط الجراحي الافتراضي (VSP)

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن استخدام تقنية التخطيط الجراحي الافتراضي (VSP) يمثل نقلة نوعية في جراحات الوجه والفكين وقاع الجمجمة، حيث أتاحت للفريق الطبي محاكاة كاملة للتدخل الجراحي قبل التنفيذ، وتحديد المسارات الجراحية الأكثر أمانًا، وإنشاء خريطة دقيقة للعلاقة بين الورم والأوعية الدموية والأعصاب الرئيسية، بما ساهم في رفع معدلات الأمان الجراحي وتقليل المضاعفات وتحقيق أفضل النتائج العلاجية الممكنة.

وأضاف أن الفريق الطبي اعتمد خلال الجراحة الرئيسية على تخطيط مسبق ودقيق لمسار التدخل عبر الرقبة والهيكل الوجهي للوصول إلى منطقة الحفرة تحت الصدغية بقاع الجمجمة، حيث تم التعامل بحرص شديد مع الشرايين والأوردة الممتدة من الرقبة إلى الجمجمة، وحماية الأعصاب الرئيسية الملامسة للورم بمنطقة الرقبة وقاع الجمجمة، مع استئصال الغدة النكافية بالكامل واستكشاف وحماية العصب الوجهي، وصولًا إلى إزالة الورم بنجاح وإعادة الهيكل الوجهي إلى موضعه الطبيعي.

وأكد رئيس الهيئة أن توطين مثل هذه التقنيات الطبية المتقدمة داخل منشآت التأمين الصحي الشامل يعكس استراتيجية الهيئة في توفير خدمات علاجية دقيقة ومتخصصة للمواطنين داخل محافظاتهم، ويعزز قدرة المنظومة على تقديم رعاية صحية متكاملة تضاهي كبرى المؤسسات الطبية العالمية.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي جهود الفريق الطبي المتخصص بقسم جراحة الوجه والفكين والجمجمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، مؤكدًا أن تكامل تخصصات الجراحة والتخدير والرعاية الطبية كان أحد العوامل الرئيسية في نجاح هذا التدخل الجراحي الدقيق، وضم الفريق الطبي المشارك في إجراء التدخل الجراحي الأستاذ الدكتور مارك عاطف جبريل استشاري جراحة الوجه والفكين والجمجمة، والدكتور كريم طارق محمد أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عمرو علاء الدين نائب جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد ياسر رحال نائب جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد صلاح الدين الأحمدي نائب جراحة الوجه والفكين، كما شارك من فريق التخدير الأستاذ الدكتور حسام عاطف السعيد استشاري التخدير والعناية المركزة، والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم ندا استشاري التخدير والعناية المركزة، والدكتور مصطفى شكري أخصائي التخدير والعناية المركزة، إلى جانب فريق تمريض العمليات المكون من الأستاذة حسناء حسن محمود، والأستاذ سامح سامي سلامة، والأستاذة سلوى البغدادي، وذلك بمتابعة الدكتور عبدالغني فرج، استشاري جراحة الوجه والفكين بمجمع الإسماعلية الطبي ورئيس القسم.

VSP مجمع الإسماعيلية استئصال ورم ضخم هيئة الرعاية الصحية جراحة الوجه والفكين الدكتور أحمد السبكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

انتصار

بعد ظهورها المفاجئ.. هل ارتدت الفنانة انتصار الحجاب؟

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انخفاض الفراخ البيضاء والبانيه.. أسعار الدواجن في الأسواق الآن

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

الشاي الأسود

احترس من تفاعلات الأدوية.. اكتشف أضرار الإكثار من الشاي

الجهاز الهضمي

3 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي

الشاي الأسود

ماطلعش مضر .. الأبحاث تؤكد فوائد الشاي الأسود في ضبط التركيز

بالصور

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة

أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر
أكلة اقتصادية تشبع الأسرة كلها.. طريقة عمل المسقعة بدون لحمة بطعم لا يقاوم وميزانية آخر الشهر

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي
ليست مسألة حظ.. 5 عادات يتشاركها الأثرياء قد تقربك من تحقيق الاستقلال المالي

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد