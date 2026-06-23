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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صلاح يكتب التاريخ من جديد.. مكاسب ذهبية تشعل مستقبل الملك المصري بعد مونديال 2026

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

لم يكن انتصار منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في كأس العالم 2026 مجرد فوز عابر في سجل "الفراعنة"، بل كان ليلة استثنائية أعادت النجم محمد صلاح إلى الواجهة العالمية، وأكدت أن أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة العربية ما زال قادرا على صناعة الفارق في أكبر المحافل.

في المباراة التي منحت مصر أول انتصار في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، ظهر قائد المنتخب المصري بصورة البطل الحقيقي، فسجل الهدف الثاني، وقاد زملاءه بثقة نحو انتصار تاريخي، ليتوج في النهاية بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

محمد صلاح

عودة الملك إلى المسرح العالمي

بعد أشهر صعبة عاشها مع نادي ليفربول، وجد محمد صلاح في كأس العالم فرصة مثالية للرد على المشككين واستعادة بريقه فالأداء القوي الذي قدمه أمام نيوزيلندا أعاد للأذهان النسخة الأفضل من النجم المصري، تلك التي أرعبت دفاعات أوروبا لسنوات طويلة.

وبات تألقه في المونديال بمثابة إعلان واضح بأن صلاح لا يزال أحد أبرز نجوم اللعبة رغم التحديات التي واجهها خلال الموسم الماضي.

محمد صلاح

عروض جديدة ومستقبل مفتوح

انتهاء رحلة صلاح مع ليفربول فتح الباب أمام العديد من الاحتمالات بشأن وجهته المقبلة ومع المستويات المميزة التي يقدمها في كأس العالم، من المتوقع أن تتضاعف العروض القادمة من أندية أوروبية وآسيوية وأمريكية تسعى للاستفادة من خبراته الكبيرة وشعبيته العالمية.

ويمنح هذا التألق اللاعب المصري فرصة اختيار المحطة الأنسب لاستكمال مسيرته الاحترافية.

أرقام قياسية تزين مسيرته

لم يكن هدفه في شباك نيوزيلندا عادياً، بل حمل معه إنجازات تاريخية جديدة فقد أصبح صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم، كما تساوى مع أبرز الهدافين العرب في تاريخ البطولة برصيد ثلاثة أهداف.

وتضاف هذه الأرقام إلى سجل حافل بالإنجازات، إذ يُعد الهداف التاريخي للمنتخب المصري، وأحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول، بعدما قاد الفريق الإنجليزي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وعدد من البطولات الكبرى.

محمد صلاح

استعادة الثقة قبل الفصل الجديد

ربما يكون المكسب الأكبر لصلاح هو استعادة ثقته بنفسه فبعد موسم شهد انتقادات وضغوطاً كبيرة، نجح قائد الفراعنة في تحويل كأس العالم إلى منصة للعودة القوية، مؤكدًا أن النجوم الكبار لا تغيب طويلاً.

ومع اقتراب منتخب مصر من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، تبدو الفرصة سانحة أمام "الملك المصري" لمواصلة كتابة التاريخ، وإضافة فصل جديد إلى قصة لاعب أصبح رمزًا لكرة القدم العربية والإفريقية على الساحة العالمية.

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