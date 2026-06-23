كأس العالم 2026.. كسر الرقم القياسي للهداف التاريخي .. وصراع شرس بين 3 نجوم

تشتد المنافسة في بطولة كأس العالم 2026 في إطار دور المجموعات المقامة بالنظام المشترك بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتألق عدد من النجوم في البطولة ليقتربوا من حصد لقب هدافي كأس العالم للنسخة المقامة حاليا ضمن منافسات دور المجموعات ليضاف إلى سجل تاريخهم الحافل ويكتبوا أسماءهم بحروف من ذهب.

كسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي التاريخي للهداف ميروسلاف كلوزه الذي سجل 16 هدفًا على مستوى تاريخ البطولة في حين تقدم الأرجنتيني ميسي ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم بعدما ارتفعت حصيلة أهدافه إلى 17 هدفًا على مستوى تاريخ البطولة.

ميسي يتصدر قائمة هدافي كأس العالم للنسخة الحالية

ويواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه في بطولة كأس العالم 2026 حيث اعتلى قائمة هدافي بطولة كأس العالم برصيد 5 أهداف ليؤكد جاهزيته لتحقيق لقب جديد يضاف إلى سجل تاريخ الأرجنتين.

وابتعد الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أقرب ملاحقيه بعدما سجل هدفين أمام النمسا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات كأس العالم 2026.

كان ليونيل ميسي قد سجل هاترك في الجولة الأولى أمام الجزائر قبل أن يسجل هدفين أمام النمسا.

مبابي وصيف هدافي كأس العالم 2026

واحتل كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا المركز الثاني برصيد 4 أهداف بعدما سجل هدفين أمام منتخب العراق في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات.

أحرز مبابي هدفين في الجولة الأولى أمام السنغال ليرتفع رصيده إلى 4 أهداف ليواصل اللحاق بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تصدر قائمة الهدافين.

هالاند يهيمن على المركز الثالث

جاء نجم منتخب النرويج إيرلينج هالاند في المركز الثالث برصيد 4 أهداف متساويًا مع مبابي ليواصل الزحف نحو الأمام في محاولة للحاق بأصحاب المراكز الأولى.

وسجل هالاند ثنائية أمام السنغال ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وأضاف إيرلينج هدفين في الجولة الأولى أمام العراق ليرفع حصيلة أهدافه إلى أربعة أهداف في محاولة للتواجد بين متصدري قائمة الهدافين في البطولة.