بعد اكتساح نيوزيلندا .. أسرة حسام حسن في ضيافة قناة النهار اليوم

يستضيف برنامج «الستات» المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية سهير جودة، في الثالثة عصرا اليوم الثلاثاء، أسرة الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وخلال اللقاء ستكشف أسرة الكابتن حسام حسن، جوانب إنسانية وأسرية من حياة العميد لأول مرة في هذه الحلقة الاستثنائية.

أسرة الكابتن حسام حسن



وتستضيف الحلقة أبناء الكابتن حسام حسن وهم: يارا، وعمر، وزينة، وجنى، برفقة والدتهم هويدا، في حوار عائلي يتناول تفاصيل علاقتهم بوالدهم، ويتضمن العديد من المواقف والذكريات الخاصة للعميد.

يأتي ذلك عقب الفوز الساحق لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، على نظيره النيوزيلندي ، في كأس العالم 2026 ، المقام بأمريكا والمكسيك وكندا ، خلال الفترة الحالية.

أسرة الكابتن حسام حسن