“كدواني”: 89% نسبة إنجاز المرحلة الأولى ونعمل للإنتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرى المحافظة، وذلك لمراجعة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وموقف تسليم المشروعات المنتهية تمهيدًا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات المنفذة للمشروعات.

واستعرض المحافظ معدلات تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، إلى جانب موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 2557 مشروعًا من إجمالي 3199 مشروعًا، بنسبة إنجاز بلغت 89%، فيما تتواصل الأعمال بالمشروعات المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة مستجدات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية في القطاعات المختلفة، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والمنشآت التعليمية والصحية والخدمية، مع استعراض الموقف التنفيذي لكل مشروع ونسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.

وأكد محافظ المنيا حرص الدولة على استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، مشددًا على ضرورة تذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية للانتهاء من المشروعات المتبقية في أسرع وقت ممكن.

التشغيل التجريبي

كما وجه المحافظ بمتابعة أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات المنتهية، وسرعة استلامها ودخولها الخدمة الفعلية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل أحد أكبر مشروعات التنمية الشاملة التي تستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا في الريف المصري.