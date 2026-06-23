خبير عسكري: واشنطن وطهران قدمتا تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل نهائي

أكد اللواء أركان حرب د. إبراهيم هلال نائب الامين العام لمجلس الدفاع الوطني سابقا، أن جولة مفاوضات واشنطن وطهران في سويسرا انتهت بقرارات إيجابية بوضع خريطة لمهلة الـ 60 يوم للتوصل إلى اتفاق نهائي ملزم للطرفين .

وقال إبراهيم هلال في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" الولايات المتحدة وإيران قدمتا تنازلات من اجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل نهائي ".



وتابع إبراهيم هلال :" أمريكا بدأت في إصدار قرارات من وزارة الخزانة الامريكية بإمكانية قيام إيران بتصدير النفط الإيراني والعمل على الإفراج عن جزء من الاموال المجمدة ".

واكمل إبراهيم هلال :" لجان فنية تعمل على مدار 60 يوما لتذليل كافة العقبات والملفات الشائكة والعالقة بين واشنطن وطهران ".

ولفت إبراهيم هلال :" تم تشكيل لجنة أمريكية إيرانية لبنانية لوقف التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني "، مضيفا:" إيران والولايات المتحدة تخشيان العودة إلى الحرب مجددا وتسعيان إلى التوصل إلى اتفاق ".