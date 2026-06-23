ظهور تمساح فى رشاح قرية الحصافة بشبين القناطر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من أهالي قرية الحصافة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر فى محافظة القليوبية، ظهور تمساح بمصرف القرية، ما أثار حالة من القلق علي المواطنين، الذين طالبوا بسرعة فحص الواقعة والتأكد منها وصيد التمساح حال صحة الصور المتداولة.



وأكد رواد موقع التواصل الاجتماعى، أن التمساح الظاهر بالصور المتداولة يمثل خطورة على الأطفال والكبار خاصة المزارعين أصحاب الأراضى الزراعية المطلة على المصرف خاصة وأنه طريق حيوي لأبناء القرية، مطالبين بضرورة توخى الحذر من ظهور هذا التمساح ومهاجمة المواطنين فى أى لحظة.



وكشف مصدر بمجلس مدينة شبين القناطر بالقليوبية، أنه فور رصد تداول الصور والمنشورات حول الواقعة، تم علي الفور إخطار الوحدة المحلية بالقرية لفحص الواقعة، وإخطار الطب البيطري والبيئة لسرعة التعامل معها، حفاظا علي حياة المواطنين.