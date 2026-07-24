سنتكوم: قوات القيادة المركزية الأمريكية تختتم ليلتها الثالثة عشرة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها أكملت بنجاح ليلتها الثالثة عشرة على التوالي من الضربات على إيران فجر اليوم الجمعة (الساعة 9 مساءً الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وقالت "سنتكوم" في بيان لها قبل قليل على منصة "إكس" إن "قواتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات ومواقع المراقبة الساحلية والقدرات البحرية، وذلك بهدف الحد من التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

ووفقا للبيان "لا يزال الممر المائي الدولي مفتوحًا للعبور رغم الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري الإيراني. وتواصل السفن التجارية الإبحار بحرية في المضيق بدعم عسكري أمريكي".

وأشار البان إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي يتواجدون حاليًا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.