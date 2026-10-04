مفاجأة من ميتا.. اصنع جهاز ميوز الذكي بنفسك في منزلك

أطلقت شركة "ميتا" مبادرة تقنية غير مسبوقة، تتيح للمستخدمين والمبتكرين بناء وتجميع جهازها الذكي الجديد "ميوز" (Muse) بأنفسهم، بدلًا من طرحه للبيع الجاهز في المتاجر.

التكنولوجيا بين يديك

وبحسب تقرير نشره موقع "تيك كرانش" التقني، قررت الشركة المالكة لفيسبوك كسر القاعدة التقليدية المعمول بها في سوق الإلكترونيات.

فقد نشرت ميتا المخططات الهندسية وملفات البرمجيات الخاصة بالجهاز مجانًا بالكامل على الإنترنت.

تعنى هذه الخطوة ببساطة أن أي شخص يمتلك طابعة ثلاثية الأبعاد وبعض القطع الإلكترونية البسيطة، أصبح قادرًا على تجميع جهازه الذكي خطوة بخطوة داخل غرفته.

مساعدك الشخصي الصغير

وجهاز "ميوز" هو عبارة عن مساعد ذكي صغير الحجم يعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تخيل أنك تحمل قطعة صغيرة تحدثها بصوتك لتسألها عن معلومة، أو تطلب منها تنظيم جدول عملك، لتجيبك وتنفذ طلبك فورًا دون الحاجة لفتح شاشة الموبايل.

فيما صمم الجهاز ليكون رفيقك الذكي الذي يسهل تفاصيل يومك المزدحم بأقل مجهود.

حرية التعديل والابتكار

ولم تكتف الشركة بتوفير التصميم الأساسي فقط، بل منحت الجميع حرية التعديل المطلقة عليه.

فإذا كنت لا تفضل الشكل الخارجي الذي اقترحته ميتا، يمكنك تغيير الهيكل أو إضافة أجزاء جديدة تناسب استخدامك الشخصي.

يفتح هذا الأسلوب المرن الباب واسعًا أمام الهواة وطلاب التكنولوجيا لتحويل الجهاز إلى ابتكارات مخصصة تلبي رغباتهم.

بديل اقتصادي للهواتف

وتهدف ميتا من وراء هذا المشروع الطموح إلى تشجيع ثقافة الابتكار المفتوح وتقليل تكلفة التكنولوجيا.

فبدلًا من إجبار المستهلك العادي على دفع مئات الدولارات لشراء منتج جاهز، تمنحه الآن "وصفة التصنيع" ليحصل على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بتكلفة لا تتجاوز ثمن المكونات البسيطة، وهو قرار قد يغير شكل المنافسة في عالم الأجهزة الذكية.