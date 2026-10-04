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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| نيسان فرونتير بتصميم البيك أب وقوة 381 حصانًا.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزوّد ‏بالوقود

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


الفاروميو تونالي.. SUV إيطالية بقدرات الدفع الكلي
تنتمي ألفا روميو إلى الصانع الإيطالي، إذ تأسست في مدينة ميلانو يوم 24 يونيو عام 1910 تحت اسم A.L.F.A، قبل أن يرتبط اسمها لاحقًا باسم نيكولا روميو ليصبح الاسم المعروف حاليًا بألفا روميو.

سعر ومواصفات مرسيدس V Class 2026 في السعودية
تنتمي مرسيدس V Class 2026 إلى فئة الفان الفاخرة، وتجمع بين المساحة الكبيرة للمقصورة والتجهيزات المتطورة، مع منظومة حركة تعتمد على محرك بنزين تيربو. 

نيسان فرونتير بتصميم البيك أب وقوة 381 حصانًا.. صور
تقدم نيسان اليابانية مجموعة متنوعة من السيارات عالميًا، ويأتي طراز فرونتير ضمن سيارات البيك أب، والتي تجمع بين الهيكل المخصص للنقل والتحميل وبين تجهيزات تقنية وأنظمة مساعدة للسائق، إلى جانب المظهر الرياضي.

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟
لم تعد المركبات ذات العجلات حكرا على الطرق والشوارع فوق سطح الأرض، بعدما تمكن العلماء من إرسال مركبات جوالة إلى القمر والمريخ، لتتحول فكرة السيارة التقليدية إلى أدوات علمية قادرة على التحرك فوق تضاريس أجرام سماوية تبعد ملايين الكيلومترات عن كوكبنا.

كوبيه وسقف مكشوف.. ماذا تقدم إم جي سايبرستر 2026؟
تقدم إم جي الصينية الكثير من السيارات ضمن إصداراتها العالمية، بداية من سيارات السيدان والهتشباك وصولًا إلى الطرازات الرياضية، ولكن تأتي MG  Cyberster 2026 بتصميم ينتمي إلى فئة السيارات الكشف المدمجة، مع تصميم رياضي بعدد 2 من الأبواب وسقف قابل للفتح.

القيادة بخزان شبه فارغ.. 5 مشكلات قد تواجه سيارتك بسبب تأجيل التزود ‏بالوقود
يؤجل بعض السائقين التزود بالوقود حتى تقترب كمية البنزين في الخزان من ‏النفاد، اعتمادا على المسافة التي يمكن قطعها بعد إضاءة لمبة الوقود، إلا أن تكرار ‏القيادة بمستوى وقود منخفض قد يضع منظومة التغذية في السيارة تحت ضغط ‏إضافي، ويزيد من احتمالات تعرض بعض مكوناتها للأعطال.‏

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