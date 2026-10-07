أخبار التوك شو| أحمد موسى منفعلا: هل اللي بيدعو لإسقاط نظام الحكم حد يتعاطف معاه أو يساعده أو يؤيده؟.. مصدر مصري مطلع: مصر قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





أحمد موسى منفعلا: هل اللي بيدعو لإسقاط نظام الحكم حد يتعاطف معاه أو يساعده أو يؤيده؟

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان النيابة العامة المصرية فيما يتعلق بقضية صفحة متصدقش.

مصدر مصري مطلع: مصر قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار

أكد مصدر مصري مطلع، أنّ مصر قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

حسام عبد الغفار يكشف حصاد المبادرات الصحية: 23 مليون زيارة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن نتائج مهمة حققتها المبادرات الصحية الرئاسية، مؤكدًا أن زيادة الإقبال على الفحوصات المبكرة تعكس تغيرًا ملحوظًا في وعي المواطنين بأهمية اكتشاف الأمراض قبل ظهور مضاعفاتها.

الإسكان تكشف تفاصيل تحركات جديدة في مدن الصعيد.. ماذا يحدث على الأرض؟

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ ومتابعة عدد من مشروعات التنمية والخدمات بمدن الصعيد الجديدة، بالتزامن مع أعمال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية، ورفع كفاءة الخدمات وتحسين المشهد الحضاري، بما يدعم خطط الدولة للتوسع العمراني والاستفادة من مقومات التنمية بهذه المدن.

رئيس الخدمات البيطرية يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة.. 200 ألف جرعة لقاح مجانًا

تتصاعد الجهود لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة، في ظل التأكيد على أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تعاونًا بين عدة جهات، إلى جانب تغيير بعض السلوكيات المجتمعية المرتبطة بالتخلص من القمامة.

وزير التعليم العالي الفلسطيني: حرب 7 أكتوبر دمرت 90% من المدارس و82% من جامعات غزة

قال الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، إن قطاع التعليم في قطاع غزة تعرض لدمار واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى تدمير أكثر من 90% من المدارس داخل القطاع، وأكثر من 82% من مباني الجامعات، إلى جانب حرمان أكثر من 800 ألف طالب جامعي ومدرسي من حقهم في التعليم مع بداية العدوان.

أستاذ هندسة يكشف دور مشروعات النقل في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن مشروعات الطرق والنقل التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة تجاوزت فكرة إنشاء الطرق والكباري فقط، وأصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

محمد عزام يحذر من الأسلحة ذاتية التشغيل: من يتحمل مسؤولية قرار قتل إنسان؟

حذر الدكتور محمد عزام، خبير أمن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، من التحديات القانونية والأخلاقية التي تفرضها الأسلحة ذاتية التشغيل، في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وقدرته على اتخاذ قرارات بصورة مستقلة دون الرجوع إلى الإنسان.



