أحمد حسن: حسام الزناتي يتولى اختيار المساعد الجديد في جهاز معتمد جمال

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تولي حسام الزناتي مسؤولية اختيار المساعد الجديد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال.

وأوضح أحمد حسن أن حسام الزناتي سيكون المسؤول عن حسم ملف المساعد الجديد، في إطار الترتيبات الخاصة بالجهاز الفني للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل سعي الزمالك إلى تدعيم الجهاز الفني، بما يساعد الفريق على الاستعداد للاستحقاقات المقبلة وتحقيق النتائج المطلوبة

موعد مباراة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أفريقية جديدة، عندما يحل ضيفًا على الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الانتهاء من الاستعدادات لمباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي.

