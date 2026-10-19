أخبار قنا| مصرع شاب خلال مشاجرة عائلتين بنجع حمادي.. فريق الأمل للصم بطلا لإقليم جنوب الصعيد في خماسى كرة القدم

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها الكشف على 562 مواطنًا بقافلة طبية بقرية البحري قمولا في نقادة، جولة لوكيل وزارة التربية والتعليم على مدارس فرشوط لتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء، إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بنجع حمادي، مصرع شاب خلال مشاجرة بين عائلتين في نجع حمادي، فريق "الأمل للصم" بقنا يتوج بطلاً لإقليم جنوب الصعيد في خماسى كرة القدم، العثور على جثة شخص في ظروف غامضة بمنطقة الحصواية.





الكشف على 562 مواطنًا بقافلة طبية بقرية البحري قمولا في نقادة بقنا

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، قافلة طبية بقرية البحري قمولا التابعة لمركز نقادة، نجحت خلالها في تقديم خدماتها العلاجية المجانية إلى 562 مواطنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية.

وجاءت القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حيث قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، من خلال عدد من العيادات المتخصصة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.





جولة لوكيل التعليم بقنا على مدارس فرشوط لتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء

قاد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية موسعة بإدارة فرشوط التعليمية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة انتظام الدراسة، والوقوف على مستوى تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية، ومتابعة امتحانات شهر أكتوبر، وتقييم الأداء على أرض الواقع، بحضور عبدالرافع جاد، مدير إدارة فرشوط التعليمية.

تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية، وتعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، والتأكد من انتظام العملية التعليمية، ورصد المعوقات والعمل على معالجتها بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.





إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بنجع حمادي





أُصيب 6 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بالقرب من بنزينة «هو»، بدائرة مركز نجع حمادي، شمال قنا .

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بالقرب من بنزينة «هو» التابعة لمركز نجع حمادي، نتج عنه عدد من المصابين جراء الحادث.

مصرع شاب خلال مشاجرة بين عائلتين في نجع حمادي بقنا

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة عزبة الأمير التابعة لقرية هو، بمركز نجع حمادي، شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة الأمير في قرية هو التابعة لمركز نجع حمادي، وسط أنباء عن وقوع إصابات جراء المشاجرة.



فريق "الأمل للصم" بقنا يتوج بطلاً لإقليم جنوب الصعيد في خماسى كرة القدم

حقق فريق التربية الخاصة لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع بمحافظة قنا إنجازاً رياضياً بارزاً، بحصوله على المركز الأول وتتويجه ببطولة كرة القدم الخماسية لمدارس الصم وضعاف السمع على مستوى إقليم جنوب الصعيد، والتي استضافتها محافظة أسوان بمشاركة واسعة من فرق محافظات: قنا، وأسوان، والأقصر، وسوهاج.

واستطاع أبطال قنا من طلاب مدارس الأمل للصم تقديم أداءٍ متميز عكس روح العزيمة والإرادة القوية التي يتمتع بها طلابنا من ذوي الهمم، منتزعين صدارة الإقليم ومؤكدين على قدراتهم الاستثنائية وصنعهم للنجاح والمراكز الأولى.



العثور على جثة شخص في ظروف غامضة بمنطقة الحصواية بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة شخص في ظروف غامضة، بشارع السكة الحجازية في منطقة الحصواية التابعة لبندر قنا، وسط تحركات أمنية لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بشارع السكة الحجازية بمنطقة الحصواية، في ظروف غامضة.