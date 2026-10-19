باسم مرسي: فيه لعيبة مفارقوش الدكة وبيقولوا خدوا 15 بطولة

وجّه باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، انتقادات لبعض اللاعبين الذين يتباهون بتحقيق العديد من البطولات، رغم عدم مشاركتهم بصورة مؤثرة في التتويج بها، مشيرًا إلى أن قيمة الإنجاز لا ترتبط بعدد البطولات فقط، بل بحجم المجهود المبذول داخل الملعب.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه يلاحظ وجود لاعبين يتحدثون عن فوزهم بـ15 بطولة، رغم أنهم لم يبذلوا مجهودًا يُذكر في تحقيقها، وكانوا يجلسون على مقاعد البدلاء.

وأكد نجم الزمالك السابق أهمية الدور الفعلي الذي يقدمه اللاعب في تحقيق الإنجازات الجماعية.