احذر.. ضغطة واحدة على "واي فاي" عام قد تكلفك صورك وبياناتك الشخصية

هل يمكن أن يخترق هاتفك من خلال شبكات الواي فاي وسرقة العديد من المعلومات المسجلة من صور وبيانات وأرقام تليفونات وتعد أهم خطوة يجب الانتباه لها قبل الاتصال بأي شبكة "واي فاي"، هي رفض مشاركة البيانات الشخصية كالعنوان ورقم الهاتف والصور .

يمكن لأي شخص على الشبكة القيام بالاطلاع على كافة المعلومات الموجودة بالجهاز، ويتم ذلك من خلال الانتقال إلى مركز الشبكة والمشاركة، والقيام بتغيير إعدادات المشاركة المتقدمة، ثم القيام بإيقاف تشغيل مشاركة بعض الملفات والطابعات مع ضرور وجود برنامج حماية Anti virus على الجهاز لمنع دخول الملفات المشبوهة إلى الهاتف أو القيام بإعطاء الفرصة لاختراقه بأي وسيلة وضرورة القيام بتفعيل خطوات الأمان على الهاتف.

كيفية سرقة البيانات

يمكن القيام باستغلال خدمة الواي فاي في الاختراق من خلال جهاز معد مسبقا لأختراق الشبكة، والحصول على كلمة مرور "الراوتر" واختراق الهواتف

• يجب الحذر من فتح الميكروفون فيمكن هنا القيام بتنزيل تطبيقات لفحص الهاتف وتحديد الأجهزة التي لها صلاحية لفتح الميكروفون والقيام بغلق هذه الصلاحيات.

• يجب الانتباه في حالة قيام الهاتف بالتصوير ويجب استخدام بعض البرامج الخاصة بحجب استغلال الكاميرا.

• يجب القيام بالبعد عن بعض الألعاب والتطبيقات المجانية التي تحتوي على العديد من الإعلانات لأن الضغط على تلك الإعلانات يفتح أبوابا لأختراق الهواتف بكل سهولة.

• يجب الأخذ بالاعتبار لنوع الهاتف ولنظام تشغيله وذلك لأن لكل هاتف نظام تشغيل يعد مخصص له.

• يجب عدم استخدام الأطفال لأجهزة البالغين وذلك لأن هذا منفذ للقيام باختراق الهاتف من خلال القيام بتنزيل الأطفال لبعض التطبيقات وذلك لأن التطبيقات والألعاب بها العديد من البرامج المنبثقة والتي تحيل المستخدم إلى العديد من المصادر الغير موثوقة أو الغير اعتيادية مثل بعض المواقع الإباحية، أو التي تقوم بإظهار بعض النوافذ البيضاء لا يوجد بها محتوى وخلال فترة فتحها يتم القيام بتثبيت بعض فيروسات التجسس أو بعض البرامج الخبيثة على الهاتف.