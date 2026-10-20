ساحة النصر تقترب من الاكتمال والافتتاح في ثوب حضاري جديد ببورسعيد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر، لمتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على معدلات التنفيذ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالميادين الرئيسية وتحسين الصورة البصرية والحضارية للمحافظة

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات

محافظ بورسعيد يتفقد قرب الانتهاء من تطوير و رفع كفاءة ساحة النصر بحي المناخ

وتابع المحافظ أعمال التطوير والتشطيبات الجارية بالساحة، حيث تم الانتهاء من 90% من أعمال الزراعات وطرق البازلت، إلى جانب الانتهاء من إنشاء الباركينج بنسبة 100% ، وذلك ضمن أعمال التطوير التي تستهدف إضفاء طابع جمالي وحضاري مميز على الساحة، استعدادًا لافتتاحها في ثوبها الجديد.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير ساحة النصر تأتي في إطار خطة المحافظة لإعادة رسم المشهد الحضاري للميادين الرئيسية، من خلال التكامل بين أعمال التشجير والتنسيق الحضاري والممرات والإضاءة، بما يعزز المظهر الجمالي للمنطقة ويجعلها واجهة حضارية تليق بمكانة بورسعيد

وأوضح المحافظ أنه تم البدء في تركيب الرخام بمنطقة التمثال، استعدادًا لرفع التمثال بالساحة خلال شهر، بما يمثل خطوة مهمة نحو استكمال المظهر الحضاري المتكامل للميدان

وتضمنت أعمال التطوير تنفيذ أعمال البنية التحتية لمسطحات ساحة النصر، وتركيب قاعدة التمثال، إلى جانب أعمال الزراعات وطرق البازلت والإنترلوك، وتجهيز مناطق المشاة والإضاءة العامة ومواقف انتظار السيارات، في إطار جهود محافظة بورسعيد لرفع كفاءة الميادين والمحاور الرئيسية وإضفاء طابع حضاري وجمالي مميز عليها، فضلا عن تخصيص أفراد للأمن وإدارة للحدائق، بما يشمل ساحة النصر، لضمان الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير، واستدامة أعمال النظافة والرعاية والصيانة والتنسيق الحضاري، مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية للساحة عقب افتتاحها والحفاظ عليها بالشكل اللائق