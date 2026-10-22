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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أنحف وأخف .. كل ما تريد معرفته عن سوار شاومي Smart Band 10 Pro

كل ما تريد معرفته عن سوار شاومي Smart Band 10 Pro
كل ما تريد معرفته عن سوار شاومي Smart Band 10 Pro
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي جهاز تتبع اللياقة البدنية الجديد Smart Band 10 Pro والذي يعد  أنحف وأخف وزناً  مقارنة بسوار Band 9 Pro، ويتميز بمستشعرات محسنة وتتبع أفضل للنوم، ويبدأ سعره حوالي 59 دولارًا أمريكيًا.

ميزات سوارSmart Band 10 Pro

على الجانب الآخر لا يتوفر هذا السوار إلا في الصين حاليًا، ولم تصدر شركة شاومي أي تصريح حول إطلاقه عالميًا وقد تتوفر أجهزة تتبع اللياقة البدنية بأسعار متنوعة، لكن شركة شاومي لطالما قدمت أساور ذكية تجمع بين التصميم الأنيق والميزات الرائعة مع الحفاظ على سعرها المناسب. واستمرارًا لهذا النهج، أطلقت الشركة سوار شاومي الذكي الجديد 10 برو فيبدو السوار الذكي الجديد مشابهاً إلى حد كبير للجيل السابق Smart Band 9 Pro، بل ويشترك معه في بعض المواصفات. فهو لا يزال مزوداً بشاشة AMOLED مقاس 1.74 بوصة

أما عن تصميم سوار Smart Band 10 Pro  فيبدو أنحف، حيث يبلغ سمكه 9.7 ملم ووزنه 21.6 جرام. ورغم ذلك، فقد زودته الشركة ببطارية سعتها 350 مللي أمبير، وتدعي أن عمر البطارية يصل إلى 21 يومًا، وهو نفس عمر بطارية سوار Smart Band 9 Pro.

يتميز سوار Smart Band 10 Pro أيضاً بمستشعر PPD ثنائي الإضاءة جديد ومُحسّن، والذي تدّعي شركة Xiaomi أنه يوفر دقة تصل إلى 98.2% في قراءة معدل ضربات القلب. كما يدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت شاومي ميزة تتبع تقلب معدل ضربات القلب (HRV) وخوارزمية نوم جديدة 2.0 لتحسين بيانات النوم. وتزعم الشركة أن السوار قادر على تحديد مراحل النوم بدقة أكبر بنسبة 14%، وتحديد وقت النوم والاستيقاظ بدقة أكبر بنسبة 11%.

لتتبع الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية، يتميز سوار Smart Band 10 Pro بأكثر من 150 وضعًا رياضيًا، بما في ذلك وضع جديد لركوب الدراجات يمكنه تتبع بيانات ركوب الدراجات بدقة أكبر. علاوة على ذلك، يمكن للسوار أيضًا تتبع مستويات الإرهاق أثناء التمرين.

لا تزال تتميز بمقاومة للماء حتى عمق 5 أمتار، مما يجعلها آمنة لتتبع جلسات السباحة.

 سوار شاومي الذكي 10 برو

يتوفر سوار شاومي الذكي 10 برو بنسختين: نسخة مصنوعة من سبائك الألومنيوم بسعر 399 يوان صيني (حوالي 59 دولارًا أمريكيًا)، ونسخة أخرى فاخرة مصنوعة من السيراميك بسعر 479 يوان صيني (حوالي 70 دولارًا أمريكيًا). وهو متوفر حاليًا في الصين فقط، ولم تُعلن الشركة عن أي خطط لطرحه عالميًا.

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