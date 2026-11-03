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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع بدء تنفيذ قرار إزالة العقار القديم بشارع يوسف الصديق

عقار طنطا المتصدع
عقار طنطا المتصدع
الغربية أحمد علي

 وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية ببدء تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار، عقب انتهاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من معاينته وفحص حالته الإنشائية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار متابعة تداعيات بلاغ سقوط أجزاء من واجهة عقار بشارع يوسف الصديق الرئيسي بحي أول طنطا.

تحرك تنفيذي عاجل 

وبدأت الأجهزة التنفيذية بحي أول طنطا أعمال إزالة العقار المكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، بعد إخلائه  من السكان وفصل جميع المرافق عنه، بما يشمل الغاز الطبيعي والمياه والكهرباء، مع استمرار فرض كردون أمني بمحيطه وإخلاء السيارات بالمنطقة، لتأمين المواطنين والمارة خلال تنفيذ الأعمال.

رفع كفاءة الخدمات 

كما وجّه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الحالات المتضررة من إخلاء العقار، وتقديم أوجه الدعم والإعانات العاجلة اللازمة لهم، وفقًا للضوابط المنظمة، للتخفيف من آثار الموقف ومساندة الأسر المتضررة.

اخلاء  عقار سكني منهار 

وتتواصل المتابعة الميدانية لأعمال الإزالة، مع متابعة العقارات المجاورة والتأكد من سلامتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال بصورة آمنة.

تأمين ارواح المواطنين 

وأكد محافظ الغربية استمرار متابعة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتعامل الفوري مع العقارات التي تمثل خطورة على حياة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، وتقديم أوجه الرعاية والدعم للأسر المتضررة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي اخلاء عقار طنطا المتصدع تأمين ارواح المواطنين

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