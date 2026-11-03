قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة سلوفينيا: نعتز بزيارة مصر ونتطلع لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك
تأجيل استئناف سماح السعيد على حبسها شهرا في سب هالة صدقي لـ6 ديسمبر
امتحان مفاجئ.. وزير التعليم يختبر تلاميذ 5 ابتدائي ببني سويف في الحساب ويشيد بحلهم للمسائل
انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية
تراجع سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. برشلونة وأستون فيلا في دوري الأبطال الأبرز
الرئيس السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد
الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات مع سلوفينيا ونتطلع لتطويرها في مختلف المجالات
الرئيس السيسي: لا سلام دائم في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967
محمد صلاح ضمن قائمة أعلى 50 رياضيا أجرا في العالم.. ورونالدو الأول بـ300 مليون دولار
الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز
استنفار أمني في مطار صوفيا.. تهديد بقنبلة يحوّل مسار طائرة قادمة من إسرائيل إلى بلغاريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يرفع جلسته بعد الموافقة على منحتي تحلية المياه.. يعود للإنعقاد 16نوفمبر

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" (NWFE)، بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، و280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن قضية الأمن المائي تحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية والحكومة.

وأوضح أن المشروع يستهدف إضافة نحو 525 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة في محافظات البحر الأحمر، مطروح، الإسكندرية، وبورسعيد، ويسهم هذا التوسع في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، ودعم خطط التنمية العمرانية والسياحية والصناعية، بما يتسق تماماً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في التوسع بالموارد غير التقليدية.  

وأشار إلى أنه تتضمن المنحتان تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد الدراسات الفنية، والبيئية، والاجتماعية، وتحديد التكنولوجيا الملائمة لإنشاء خمس محطات تحلية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال: كما تشمل الأنشطة وضع خطط لتقييم الأثر البيئي، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، وتأسيس وحدة إدارة مشروع متخصصة لضمان كفاءة التنفيذ.  

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن أهمية هذه التمويلات تكمن في كونها "منحاً لا تُرد" للمساعدة الفنية، مما لا يترتب عليه أية أعباء مالية أو قروض واجبة السداد على الدولة في هذه المرحلة.

وتابع: كما تمثل هذه الدراسات ركيزة أساسية لتهيئة المشروع وجذب استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المحطات مستقبلاً بنظام المشاركة (P.P.P)، بحجم استثمارات متوقع يبلغ نحو 800 مليون دولار لطاقة الـ 525 ألف متر مكعب يومياً.  

وأوصى بالموافقة على القرار الجمهوري مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستهلاك الأمثل للطاقة.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان بدء التنفيذ ودخول المحطات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة بنهاية عام 2030.

ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأثنين الموافق 16 من الشهر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار الرئيس رقم 373 لسنة 2026 بشأن منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" (NWFE)، بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف يورو مقدمة من مرفق المياه الأفريقي، و280 ألف وحدة حسابية من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

مجلس النواب تحلية المياه الجلسة العامة هشام بدوي استراتيجية التنمية المستدامة التنمية العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة الفجر

ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة

دار الإفتاء

هل يقبل الله دعاء الزاني وصلاته؟.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

أسعار الدواجن

انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إمام عاشور

بيراميدز يرفض ضمه.. أحمد جلال يكشف سيناريو عرض إمام عاشور للبيع في الأهلي

أرشيفية

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

الزمالك

مصاريف السكن والإقامة.. 25 ألف جنيه تنهي أزمة يوسف وائل فرنسي في الزمالك

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

تعرضك لمحضر سرقة.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر ينظم محاضرة حول دور القيم في مواجهة التطرف لطلاب جامعة بني سويف

مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من طلاب جامعة بني سويف ضمن برنامج «نحو رؤية شبابية لمواجهة التطرف»

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: الإمام الحقيقي من يخدم الناس ويصلح بينهم ولايكتفي بأداء الصلوات

الزواج الثاني

حكم زواج الرجل من امرأة ثانية دون علم زوجته الأولى.. أمين الفتوى يوضح

بالصور

فواكه خريفية قد تدعم ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها

السكري
السكري
السكري

6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها

6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها
6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها
6 فواكه خريفية قد تساعد على ضبط سكر الدم.. تعرف على فوائدها

فستان قصير ونظارة شمسية.. هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار

هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار.. فستان قصير ونظارة شمسية
هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار.. فستان قصير ونظارة شمسية
هدى الإتربي بإطلالة سوداء جريئة تخطف الأنظار.. فستان قصير ونظارة شمسية

لو دخلت شوكة خشب في صباعك؟.. الطريقة الصحيحة لإخراجها دون التهاب

الشوكة الخشبية
الشوكة الخشبية
الشوكة الخشبية

فيديو

فضل شاكر

فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه «نام الليل» من ألبوم «حلم جديد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد