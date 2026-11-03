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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة شخص في حريق بمزرعة مواشي بأبشواي بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
قسم المحافظات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم ، على حريق اندلع داخل مزرعة مواشٍ بقرية الشنطوري التابعة لقرية الخالدية بمركز أبشواي، عقب انفجار أسطوانة بوتاجاز وأسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله إلى مستشفى أبشواي لتلقي العلاج.


تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مزرعة مواشٍ بقرية الشنطوري التابعة لقرية الخالدية بمركز أبشواي وذلك إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المزرعة.


تحرك أمني سريع لموقع البلاغ

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة يرافقها رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحريق للتعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث بدأت قوات الحماية المدنية في التعامل مع النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها.


السيطرة على النيران ونقل المصاب

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق والسيطرة عليه فيما أسفر الحادث عن إصابة شخص جرى نقله إلى مستشفى أبشواي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة ، كما تم تحرير محضر بالحادث وإخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.

محافظة الفيوم انفجار أسطوانة بوتاجاز مستشفى أبشواي مديرية أمن الفيوم

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