وصول نحو 600 مهاجر إلى السواحل اليونانية خلال يوم واحد

وصل نحو 600 مهاجر إلى السواحل اليونانية على متن قوارب صغيرة خلال يوم واحد، معظمهم بروا العبحر المتوسط قادمين من شمال أفريقيا إلى جزيرة كريت جنوبي البلاد، حسبما أعلنت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء.

وتُعد اليونان البوابة الرئيسية لعشرات الآلاف من الأشخاص القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، الذين يدفعون أموالاً لشبكات تهريب البشر لدخول البلاد خلسة، على أمل الانتقال لاحقاً إلى مناطق أخرى بحثاً عن حياة أفضل في قلب أوروبا الأكثر ازدهاراً.

وتوقعت الحكومة اليونانية تراجع أعداد الوافدين مع تدهور الأحوال الجوية خلال الأسابيع المقبلة.

وأفاد خفر السواحل اليوناني بأن السلطات أنقذت 522 شخصاً يوم الاثنين، بعدما عُثر عليهم قبالة شواطئ جزيرة كريت أو جزيرة جافدوس الصغيرة الواقعة إلى الجنوب منها، أو على متن قوارب تعطلت في البحر أثناء توجهها إلى الجزيرة. وكان معظم المهاجرين من الرجال، فيما ضمت المجموعة 31 امرأة و31 طفلاً.

وفي شرق بحر إيجه، وصل 61 مهاجراً آخرين إلى جزيرتي بسارا وكالوليمنوس الصغيرتين، بعد عبورهم من الساحل التركي القريب على متن قوارب صغيرة وفرتها شبكات تهريب البشر.

ودخل أكثر من 36 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليونان منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنحو 49 ألفاً خلال عام 2025 بأكمله، ونحو مليون مهاجر في ذروة أزمة الهجرة التي شهدتها أوروبا عام 2015.