قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبير قواس.. أول فلسطينية تفوز بمقعد في مجلس الشيوخ بولاية نيويورك الأمريكية
زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مُلتزمون بإحداث «تغيير جذري»
الديمقراطيون يكتسحون الكونجرس.. ترامب يخسر مجلسي النواب والشيوخ في استفتاء على حكمه
أحمد السيد: ياسر إبراهيم لا غنى عنه في الدفاع.. والأهلي سيفوز على بيراميدز
من العمل دون ترخيص إلى كشف أسرار العملاء.. كيف يحاصر القانون مخالفات شركات التمويل؟
كيف تتأكد من تلف كارت شحن الكهرباء.. وما هي رسوم استبداله؟
صناعة الدواجن في مصر تواجه تحديات الأوبئة والأعلاف وتراجع دور صغار المُربين.. صور
ديبي واسرمان شولتز تفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي عن فلوريدا لولاية ثانية عشرة
رسميًا.. الديمقراطيون يفوزون بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية عريضة
«لو كنت مرشحا لفزنا» .. ترامب ينأى بنفسه عن خسارة الجمهوريين.. ويؤكد قبوله النتائج
مجلس وزراء الإعلام العرب يعقد دورته الـ56 اليوم بالقاهرة.. ويوزع جوائز التميز
«شبانة» يرد على تصريحات حسين لبيب بشأن شركة الكرة بالزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 4-11-2026

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

ننشر مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 4-11-2026 ، ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل الأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 .

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 .

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 .

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 .

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات الحصول على المعاش المبكر

شروط الحصول على معاش مبكر قبل سن ال60 .. خطوات التقديم والأوراق

أسعار السجائر الان

زيادة جديدة خلال ساعات.. أسعار السجائر الآن.. القائمة الكاملة

الدولار

ارتداد قوي.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

الشاب

من اليأس والديون إلى بداية جديدة.. شاب يروي كيف سدد ديونه بعد التوبة.. ربنا فتحها عليا

الدولار

موجة ارتدادية.. سعر صرف الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه بالبنوك

حالة الطقس

انخفاض الحرارة وأمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طرق لمنع دخول الثعابين إلى المنزل

بعد ظهورها بمدرسة بالفيوم.. 5 طرق لمنع دخول الثعابين للمنازل والمنشآت.. أشياء تجذبها احذرها

استخراج البطاقة الصفراء للمسافرين للخارج

استخراج البطاقة الصفراء للمسافرين للخارج.. طريقة الحصول عليها

ترشيحاتنا

هنا الزاهد تكشف كواليس تعاونها مع منة شلبي في فيلم «السلايف»:

هنا الزاهد تكشف كواليس تعاونها مع منة شلبي في فيلم «السلايف»: أجسّد شخصية فلاحة

الفنان نضال الشافعي

نضال الشافعي: أتمنى تجسيد الشخصيات الوطنية في عمل فني.. وأواصل تصوير مسلسل «عشماوي» | فيديو

الفنان طه خليفة

الفنان طه خليفة يحصد جائزة THE BEST كأفضل ممثل عن «موت مُعلن» بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

بالصور

طريقة تنظيف جلدة باب الغسالة من العفن والروائح الكريهة.. خطوات بسيطة تحافظ على كفاءتها

تنظيف جلدة باب الغسالة
تنظيف جلدة باب الغسالة
تنظيف جلدة باب الغسالة

فوائد الجبنة القريش للتخسيس.. متى تساعد على فقدان الوزن ومتى تتسبب في زيادته؟

فوائد الجبنة القريش
فوائد الجبنة القريش
فوائد الجبنة القريش

بمكياج الهالوين .. نجلاء بدر تُثير الجدل بإطلالتها على إنستجرام .. صور

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل صوص الرانش في المنزل .. بمكونات بسيطة وطعم المطاعم

طريقة عمل صوص الرانش المنزلي
طريقة عمل صوص الرانش المنزلي
طريقة عمل صوص الرانش المنزلي

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

خالد محمود عن التعاون مع أحمد العوضي: فنان ناجح وبيقدم أعمال مهمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد