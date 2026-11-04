منافسة قوية وفروق محدودة.. إعلان نتيجة مسابقة التلميذ المثالي بمنيا القمح

أعلنت إدارة منيا القمح التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية نتيجة مسابقة التلميذ المثالي للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2026-2027، التي أُقيمت تحت رعاية الدكتورة وفاء طلبة، مدير عام الإدارة، بمشاركة 10 طلاب يمثلون 10 مدارس ابتدائية.

وأكد مرجان صالح، مدير التعليم الابتدائي بالإدارة، أن جميع الطلاب المشاركين فائزون، مشيرًا إلى أن الفروق بين المراكز كانت محدودة للغاية ولم تتجاوز نصف درجة أو درجة واحدة، وأن التقييم استند إلى معايير شملت الثقافة والمعلومات العلمية والمواهب ومهارات الحوار والعرض والثقة بالنفس.

وأوضح أن وصول 10 طلاب للتصفيات النهائية من بين طلاب 146 مدرسة تضم نحو 100 ألف طالب وطالبة يمثل نجاحًا في اكتشاف المواهب ورعايتها، مؤكدًا تقديم الدعم للفائز بالمركز الأول لتمثيل الإدارة في التصفيات المقبلة على مستوى محافظة الشرقية.

وأسفرت النتيجة عن فوز حمزة هلال محمد، من مدرسة كوم حلين الابتدائية، بالمركز الأول، ومازن أحمد محيي من مدرسة المحمدية بالمركز الثاني، وعبدالرحمن هاني محمد من مدرسة النور الخاصة بالمركز الثالث، وجمال أحمد جمال من مدرسة الحوض الطويل الابتدائية بالمركز الرابع، وأدهم أحمد خليل من مدرسة صلاح سالم ب2 بالمركز الخامس.

ووجه مرجان صالح بتكريم جميع المشاركين داخل مدارسهم تقديرًا لجهودهم، فيما أكد موجها التربية الاجتماعية هشام مكي ومحمد هاشم أهمية المسابقة في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم وتعزيز الثقة بالنفس وروح المنافسة الشريفة.